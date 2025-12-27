CalendarioSecciones

Variación del Desempleo en España (Spain Unemployment Change)

País:
España
EUR, Euro
Fuente:
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social (Ministry of Labour, Migrations & Social Security)
Sector:
Laboral
Media -18.805 K -14.325 K
22.101 K
Última versión Importancia Actual Pronóstico
Anterior
  • Panorámica
  • Gráfico
  • Historia
  • Widget

La Variación del Desempleo, mide el cambio en el número de desempleados con respecto al valor del mes anterior.

Como herramienta de medición, se usa la Encuesta de población activa (EPA), utilizada desde 1964, si bien la metodología empleada en la actualidad es la de 2005. Es una investigación de carácter trimestral y continuo cuyo objetivo es conseguir información sobre la fuerza de trabajo y sus categorías partiendo de encuestas realizadas a las familias residentes en España. La muestra inicial incluye unas 65.000 familias trimestralmente, lo que se traduce en unas 160.000 personas. La EPA ofrece datos sobre las principales categorías de población en relación con el mercado laboral (ocupados, parados, activos, inactivos), proporcionando clasificaciones de dichas categorías de acuerdo con distintas características. El periodo de referencia de la información obtenida en la encuesta es trimestral.

La encuesta se refiere al ámbito nacional (personas que habitan en viviendas familiares del territorio español) y no al interior, puesto que no resulta posible recopilar información sobre la población que trabaja en España y reside en el extranjero. Por lo tanto, la Encuesta se dirige a la población que habita en las viviendas del territorio nacional, así como a los extranjeros (civiles y militares) establecidos en territotio español por un periodo igual o superior a un año.

Se trata de un indicador avanzado de la economía española. Si las cifras son inferiores a las del valor anterior, indicarán una expansión dentro del mercado laboral. Un valor más alto de lo esperado se considerará negativo para el euro, mientras que un valor más bajo de lo esperado se considerará positivo para el mismo.

Gráfico de los últimos valores:

datos actuales

pronóstico

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Variación del Desempleo en España (Spain Unemployment Change)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
nov 2025
-18.805 K
-14.325 K
22.101 K
oct 2025
22.101 K
18.166 K
-4.846 K
sept 2025
-4.846 K
-7.316 K
21.905 K
ago 2025
21.905 K
30.141 K
-1.357 K
jul 2025
-1.357 K
-2.500 K
-48.920 K
jun 2025
-48.920 K
-55.498 K
-57.835 K
may 2025
-57.835 K
-46.780 K
-67.420 K
abr 2025
-67.420 K
-30.157 K
-13.311 K
mar 2025
-13.311 K
-21.287 K
-5.994 K
feb 2025
-5.994 K
13.780 K
38.725 K
ene 2025
38.725 K
4.691 K
-25.300 K
dic 2024
-25.300 K
-36.429 K
-16.036 K
nov 2024
-16.036 K
-4.558 K
26.769 K
oct 2024
26.769 K
24.493 K
3.164 K
sept 2024
3.164 K
-0.185 K
21.884 K
ago 2024
21.884 K
27.843 K
-10.830 K
jul 2024
-10.830 K
6.245 K
-46.783 K
jun 2024
-46.783 K
-37.853 K
-58.650 K
may 2024
-58.650 K
-17.546 K
-60.503 K
abr 2024
-60.503 K
-33.400 K
mar 2024
-33.400 K
-7.500 K
feb 2024
-7.500 K
60.400 K
ene 2024
60.400 K
-27.400 K
dic 2023
-27.400 K
-24.573 K
nov 2023
-24.573 K
28.288 K
36.936 K
oct 2023
36.936 K
22.218 K
19.768 K
sept 2023
19.768 K
6.887 K
24.826 K
ago 2023
24.826 K
-30.519 K
-10.968 K
jul 2023
-10.968 K
0.203 K
-50.268 K
jun 2023
-50.268 K
-61.561 K
-49.260 K
may 2023
-49.260 K
-61.638 K
-73.900 K
abr 2023
-73.900 K
-23.056 K
-48.755 K
mar 2023
-48.755 K
-0.150 K
2.618 K
feb 2023
2.618 K
-0.090 K
70.744 K
ene 2023
70.744 K
-44.035 K
-43.727 K
dic 2022
-43.727 K
-30.191 K
-33.512 K
nov 2022
-33.512 K
-21.282 K
-27.027 K
oct 2022
-27.027 K
43.852 K
17.679 K
sept 2022
17.679 K
-19.537 K
40.428 K
ago 2022
40.428 K
-19.537 K
3.230 K
jul 2022
3.230 K
-70.876 K
-42.409 K
jun 2022
-42.409 K
-95.185 K
-99.512 K
may 2022
-99.512 K
9.505 K
-86.260 K
abr 2022
-86.260 K
18.185 K
-2.921 K
mar 2022
-2.921 K
12.988 K
-11.394 K
feb 2022
-11.394 K
-6.300 K
17.173 K
ene 2022
17.173 K
-49.425 K
-76.782 K
dic 2021
-76.782 K
76.507 K
-74.381 K
nov 2021
-74.381 K
74.325 K
-0.734 K
oct 2021
-0.734 K
37.664 K
-76.113 K
