Calendario económico
Variación del Desempleo en España (Spain Unemployment Change)
|Media
|-18.805 K
|-14.325 K
|
22.101 K
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
La Variación del Desempleo, mide el cambio en el número de desempleados con respecto al valor del mes anterior.
Como herramienta de medición, se usa la Encuesta de población activa (EPA), utilizada desde 1964, si bien la metodología empleada en la actualidad es la de 2005. Es una investigación de carácter trimestral y continuo cuyo objetivo es conseguir información sobre la fuerza de trabajo y sus categorías partiendo de encuestas realizadas a las familias residentes en España. La muestra inicial incluye unas 65.000 familias trimestralmente, lo que se traduce en unas 160.000 personas. La EPA ofrece datos sobre las principales categorías de población en relación con el mercado laboral (ocupados, parados, activos, inactivos), proporcionando clasificaciones de dichas categorías de acuerdo con distintas características. El periodo de referencia de la información obtenida en la encuesta es trimestral.
La encuesta se refiere al ámbito nacional (personas que habitan en viviendas familiares del territorio español) y no al interior, puesto que no resulta posible recopilar información sobre la población que trabaja en España y reside en el extranjero. Por lo tanto, la Encuesta se dirige a la población que habita en las viviendas del territorio nacional, así como a los extranjeros (civiles y militares) establecidos en territotio español por un periodo igual o superior a un año.
Se trata de un indicador avanzado de la economía española. Si las cifras son inferiores a las del valor anterior, indicarán una expansión dentro del mercado laboral. Un valor más alto de lo esperado se considerará negativo para el euro, mientras que un valor más bajo de lo esperado se considerará positivo para el mismo.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
pronóstico
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Variación del Desempleo en España (Spain Unemployment Change)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas
La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).
