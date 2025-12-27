Calendario económico
Tasa de Participación Laboral en EE.UU. (United States Participation Rate)
|Media
|62.5%
|62.2%
|
62.4%
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
|62.4%
|
62.5%
|Próxima versión
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
La Tasa de Participación es el porcentaje del número total de personas de edad laboral (de 16 años o más) empleadas o que buscan empleo activamente, en relación con la población total en el grupo de edad correspondiente.
El indicador se considera una métrica de la parte activa de la fuerza laboral completa del país. Por ejemplo, muchas personas pueden desanimarse en condiciones de recesión económica y dejar de buscar empleo. Por lo tanto, tales individuos están excluidos de la población económicamente activa. Las estadísticas confirman esta lógica: durante la recesión, la participación de la población económicamente activa se reduce de manera notable. Asimismo, la población económicamente activa no incluye a estudiantes, amas de casa, presos y pensionistas.
El indicador generalmente se analiza junto con la tasa de desempleo, porque la gente clasificada como desempleada podría no ser una parte activa del mercado laboral. Por otra parte, las personas desempleadas pueden tener ingresos y participar en los procesos económicos. Esta categoría puede incluir a los pensionistas que gastan sus ahorros, o los estudiantes que intentan ganar experiencia para entrar en el mercado laboral.
La proporción de la población económicamente activa se puede reducir debido a los cambios sociales estructurales, no solo a la salud económica general. Por ejemplo, el aumento en la tasa de natalidad provoca una disminución en el número de mujeres laboralmente activas.
Es una interpretación paralela de la proporción de la población económicamente activa y la tasa de desempleo, que posibilita una mejor comprensión de las tendencias generales del empleo en la economía.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
pronóstico
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Tasa de Participación Laboral en EE.UU. (United States Participation Rate)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas
La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).
