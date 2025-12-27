El Beneficio de las Empresas de Australia antes del Pago de Impuestos t/t mide el cambio en las ganancias totales de las empresas privadas antes del pago de impuestos, en el trimestre reportado en comparación con el anterior. El cálculo incluye las ganancias derivadas de la venta de los bienes, servicios y activos de la compañía, así como de los dividendos recibidos.

El indicador muestra el beneficio operativo neto calculado antes de abonar el impuesto a las ganancias y las partidas de gastos extraordinarios. Tampoco se incluyen los beneficios derivados de la venta de bienes de capital propios de las empresas y los dividendos recibidos.

El indicador se calcula usando como base los datos recopilados por la Oficina Australiana de Estadística en una encuesta realizada a 19,000 empresas privadas. La encuesta abarca compañías que representan a todas las industrias de acuerdo con la clasificación industrial estándar adoptada en Australia y Nueva Zelanda. La versión completa del informe ofrece datos estratificados por industrias, número de empleados y territorio. El indicador se ajusta de manera estacional.

Las empresas con menos de 10 empleados están excluidas de la encuesta. Los datos sobre dichas compañías se calculan estadísticamente, en función de la información del volumen de ventas. Quedan excluidos los empresarios "en solitario", que no contratan a empleados.

El beneficio operativo bruto de las empresas privadas muestra la intensidad de los procesos comerciales en el país. El aumento del valor puede tener un efecto positivo en las cotizaciones del dólar australiano.

Gráfico de los últimos valores: