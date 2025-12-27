CalendarioSecciones

Registro de Nuevos Automóviles de Italia m/m (Italy New Car Registrations m/m)

País:
Italia
EUR, Euro
Fuente:
Asociación Nacional del Sector de la Industria Automotriz (ANFIA) (Italian Association of the Automobile Industry (ANFIA))
Sector:
Negocios
Baja -1.3%
-0.7%
Última versión Importancia Actual Pronóstico
Anterior
-1.3%
Próxima versión Actual Pronóstico
Anterior
El Registro de Nuevos Automóviles m/m muestra el cambio en el número de vehículos de pasajeros recién registrados en Italia, en el mes actual en comparación con el mes anterior. Las variables separadas sobre nuevos registros están disponibles por tipo de vehículo, fabricante y región.

La influencia de la publicación sobre las cotizaciones del euro suele ser limitada, sin embargo, un aumento en el registro de automóviles puede tener algún efecto positivo, ya que demuestra el aumento del consumo y una situación económica favorable en el país.

Gráfico de los últimos valores:

datos actuales

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Registro de Nuevos Automóviles de Italia m/m (Italy New Car Registrations m/m)".

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
nov 2025
-1.3%
-0.7%
oct 2025
-0.7%
88.3%
sept 2025
88.3%
-43.2%
ago 2025
-43.2%
-10.4%
jul 2025
-10.4%
-5.2%
jun 2025
-5.2%
0.2%
may 2025
0.2%
-19.2%
abr 2025
-19.2%
24.9%
mar 2025
24.9%
3.2%
feb 2025
3.2%
26.5%
ene 2025
26.5%
-14.9%
dic 2024
-14.9%
-1.8%
nov 2024
-1.8%
4.0%
oct 2024
4.0%
76.0%
sept 2024
76.0%
-44.6%
ago 2024
-44.6%
-22.0%
jul 2024
-22.0%
14.7%
jun 2024
14.7%
3.1%
may 2024
3.1%
-16.5%
abr 2024
-16.5%
10.2%
mar 2024
10.2%
3.6%
feb 2024
3.6%
27.7%
ene 2024
27.7%
-20.2%
dic 2023
-20.2%
0.2%
nov 2023
0.2%
2.0%
oct 2023
2.0%
70.9%
sept 2023
70.9%
-33.1%
ago 2023
-33.1%
-14.2%
jul 2023
-14.2%
-7.0%
jun 2023
-7.0%
18.8%
may 2023
18.8%
-25.2%
abr 2023
-25.2%
29.1%
mar 2023
29.1%
1.6%
feb 2023
1.6%
22.3%
ene 2023
22.3%
-12.5%
dic 2022
-12.5%
3.5%
nov 2022
3.5%
4.4%
oct 2022
4.4%
55.9%
sept 2022
55.9%
-35.0%
ago 2022
-35.0%
-13.9%
jul 2022
-13.9%
4.9%
jun 2022
4.9%
24.6%
may 2022
24.6%
-18.5%
abr 2022
-18.5%
7.8%
mar 2022
7.8%
2.8%
feb 2022
2.8%
24.4%
ene 2022
24.4%
-17.0%
dic 2021
-17.0%
3.4%
nov 2021
3.4%
-4.0%
oct 2021
-4.0%
62.6%
123
