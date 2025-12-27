Los Inventarios de Empresas de Australia t/t miden el cambio en la cantidad total de bienes almacenados en las naves de los minoristas, mayoristas y fabricantes, en el trimestre reportado en comparación con el anterior.

El indicador se calcula usando como base los datos recopilados por la Oficina Australiana de Estadística en una encuesta realizada a 15,000 empresas privadas. La encuesta abarca compañías que representan a todas las industrias de acuerdo con la clasificación industrial estándar adoptada en Australia y Nueva Zelanda. La versión completa del informe ofrece datos estratificados por industrias, número de empleados y territorio. El indicador se ajusta de manera estacional.

La encuesta no incluye compañías con menos de 20 empleados (los datos para dichas compañías se calculan usando como base las compras y las ventas). Quedan excluidos los empresarios "en solitario", que no contratan a empleados.

Los inventarios mayoristas rara vez se interpretan por separado. Con frecuencia, los economistas consideran este indicador junto con el volumen de ventas. En general, se estima la relación entre ventas e inventarios. Esta estimación puede indicar un crecimiento de la producción o una disminución de la misma en el futuro cercano. Por ejemplo, si los inventarios aumentan a menor ritmo que las ventas, entonces habrá una escasez de productos y se podrá esperar un crecimiento de la producción. Y al contrario, si las existencias al por mayor superan a las ventas, este hecho indicará un exceso de oferta y una posible desaceleración de la producción a corto plazo.

La producción contribuye de forma significativa al PIB nacional, por eso, un fuerte aumento o disminución en los inventarios mayoristas puede afectar indirectamente a las cotizaciones del dólar australiano.

