El Índice de Gastos Domésticos a/a mide el gasto total de los hogares japoneses en el mes dado, en comparación con el mismo mes del año anterior. El índice se calcula usando como base una muestra estadística de hogares domésticos. El cálculo incluye los gastos realizados en alimentación, vivienda, servicios públicos, muebles, ropa, salud, educación, transporte, comunicación, actividades de ocio, etc.

Entre los países desarrollados, Japón se caracteriza por el bajo precio de los alimentos y el alto precio de la comunicación. Además, la tasa de vivienda vacante se ha convertido en un problema en el ámbito rural, mientras que el precio de la vivienda es extremadamente alto en la ciudad.

El índice se considera un indicador del crecimiento económico y el optimismo del consumidor, que permite medir el nivel de inflación en el país.

El Índice de Gastos Domésticos mide el cambio en los valores ajustados por inflación para todos los gastos de los consumidores. Además, la actividad de consumo se ha reducido en los últimos años, debido al aumento paulatino de los precios, en contraste con la falta de aumentos salariales.

Un índice más alto de lo esperado suele interpretarse como positivo/alcista para el JPY, mientras que un índice más bajo de lo esperado suele interpretarse como negativo/bajista para el JPY.

Gráfico de los últimos valores: