Índice de Gastos Domésticos en Japón a/a (Japan Household Spending y/y)

País:
Japón
JPY, Yen Japonés
Fuente:
Oficina de Estadísticas (Statistics Bureau)
Sector:
Consumidor
Media -3.0% 2.7% 1.8%
1.8%
Última versión Importancia Actual Pronóstico Anterior
-0.5%
-3.0%
-3.0%
Próxima versión Actual Pronóstico Anterior
Anterior
El Índice de Gastos Domésticos a/a mide el gasto total de los hogares japoneses en el mes dado, en comparación con el mismo mes del año anterior. El índice se calcula usando como base una muestra estadística de hogares domésticos. El cálculo incluye los gastos realizados en alimentación, vivienda, servicios públicos, muebles, ropa, salud, educación, transporte, comunicación, actividades de ocio, etc.

Entre los países desarrollados, Japón se caracteriza por el bajo precio de los alimentos y el alto precio de la comunicación. Además, la tasa de vivienda vacante se ha convertido en un problema en el ámbito rural, mientras que el precio de la vivienda es extremadamente alto en la ciudad.

El índice se considera un indicador del crecimiento económico y el optimismo del consumidor, que permite medir el nivel de inflación en el país.

El Índice de Gastos Domésticos mide el cambio en los valores ajustados por inflación para todos los gastos de los consumidores. Además, la actividad de consumo se ha reducido en los últimos años, debido al aumento paulatino de los precios, en contraste con la falta de aumentos salariales.

Un índice más alto de lo esperado suele interpretarse como positivo/alcista para el JPY, mientras que un índice más bajo de lo esperado suele interpretarse como negativo/bajista para el JPY.

Gráfico de los últimos valores:

datos actuales

pronóstico

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Índice de Gastos Domésticos en Japón a/a (Japan Household Spending y/y)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
oct 2025
-3.0%
2.7%
1.8%
sept 2025
1.8%
2.6%
2.3%
ago 2025
2.3%
2.5%
1.4%
jul 2025
1.4%
-0.2%
1.3%
jun 2025
1.3%
1.5%
4.7%
may 2025
4.7%
-0.2%
-0.1%
abr 2025
-0.1%
-0.3%
2.1%
mar 2025
2.1%
0.1%
-0.5%
feb 2025
-0.5%
-0.2%
0.8%
ene 2025
0.8%
0.7%
2.7%
dic 2024
2.7%
-0.3%
-0.4%
nov 2024
-0.4%
1.1%
-1.3%
oct 2024
-1.3%
0.8%
-1.1%
sept 2024
-1.1%
0.4%
-1.9%
ago 2024
-1.9%
2.0%
0.1%
jul 2024
0.1%
-0.1%
-1.4%
jun 2024
-1.4%
-0.2%
-1.8%
may 2024
-1.8%
1.1%
0.5%
abr 2024
0.5%
-0.5%
-1.2%
mar 2024
-1.2%
4.2%
-0.5%
feb 2024
-0.5%
-6.6%
-6.3%
ene 2024
-6.3%
-0.9%
-2.5%
dic 2023
-2.5%
-3.7%
-2.9%
nov 2023
-2.9%
-1.6%
-2.5%
oct 2023
-2.5%
-2.7%
-2.8%
sept 2023
-2.8%
-3.5%
-2.5%
ago 2023
-2.5%
-4.6%
-5.0%
jul 2023
-5.0%
-4.6%
-4.2%
jun 2023
-4.2%
-4.5%
-4.0%
may 2023
-4.0%
-2.5%
-4.4%
abr 2023
-4.4%
-0.9%
-1.9%
mar 2023
-1.9%
-0.5%
1.6%
feb 2023
1.6%
-2.5%
-0.3%
ene 2023
-0.3%
-1.8%
-1.3%
dic 2022
-1.3%
0.0%
-1.2%
nov 2022
-1.2%
3.1%
1.2%
oct 2022
1.2%
3.4%
2.3%
sept 2022
2.3%
1.0%
5.1%
ago 2022
5.1%
1.9%
3.4%
jul 2022
3.4%
2.2%
3.5%
jun 2022
3.5%
2.2%
-0.5%
may 2022
-0.5%
-0.2%
-1.7%
abr 2022
-1.7%
0.0%
-2.3%
mar 2022
-2.3%
0.4%
1.1%
feb 2022
1.1%
2.7%
6.9%
ene 2022
6.9%
-3.3%
-0.2%
dic 2021
-0.2%
-9.0%
-1.3%
nov 2021
-1.3%
-1.2%
-0.6%
oct 2021
-0.6%
6.1%
-1.9%
sept 2021
-1.9%
5.0%
-3.0%
