Permisos de Construcción de Vivienda Particular en Australia m/m (Australia Private House Approvals m/m)

País:
Australia
AUD, Dólar australiano
Fuente:
Oficina de Estadística de Australia (Australian Bureau of Statistics)
Sector:
Negocios
Baja -2.1%
3.2%
Última versión Importancia Actual Pronóstico
Anterior
-2.1%
Próxima versión Actual Pronóstico
Anterior
Los Permisos de Construcción de Vivienda Particular en Australia m/m miden el cambio en el número de permisos concedidos por las autoridades para la construcción de casas privadas en el mes reportado en comparación con el anterior.

El cálculo incluye:

  • Los permisos de nueva construcción
  • Los permisos para modificaciones y adiciones a edificios existentes
  • Los permisos para trabajos de reparación y construcción

Las estadísticas incluyen los permisos para la construcción de edificios residenciales con un valor de $10,000 o más.

La información para el cálculo se toma de organismos gubernamentales locales y organismos de certificación. Las cifras se ajustan de manera estacional, porque la actividad de la construcción es tradicionalmente mayor en algunos periodos. Por lo tanto, el ajuste estacional permite comparar los datos mes a mes de forma más correcta.

El valor muestra la demanda actual de vivienda. Se considera un indicador avanzado de la actividad de la industria de la construcción nacional: un aumento en el número de permisos de construcción hará que la cantidad de proyectos también aumente. Además, el indicador puede afectar indirectamente al sector bancario (debido a los préstamos hipotecarios).

Sin embargo, existe otra posible interpretación del indicador, porque una oferta excesiva en el mercado de viviendas residenciales puede tener un efecto negativo en los precios a largo plazo.

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
oct 2025
-2.1%
3.2%
sept 2025
4.0%
-1.0%
ago 2025
-2.6%
1.3%
jul 2025
1.1%
-1.9%
jun 2025
-2.0%
-1.0%
may 2025
0.5%
5.9%
abr 2025
3.1%
-1.9%
mar 2025
-4.5%
1.1%
feb 2025
1.0%
1.4%
ene 2025
1.1%
-2.8%
dic 2024
-3.0%
-1.7%
nov 2024
-1.7%
-4.0%
oct 2024
-5.2%
4.1%
sept 2024
2.2%
2.3%
ago 2024
0.5%
0.9%
jul 2024
0.6%
0.3%
jun 2024
-0.5%
1.9%
may 2024
2.1%
-0.3%
abr 2024
-1.6%
4.0%
mar 2024
3.8%
12.4%
feb 2024
10.7%
-9.9%
ene 2024
-9.9%
-1.8%
dic 2023
-0.5%
-4.3%
nov 2023
-1.7%
2.9%
oct 2023
2.2%
-4.7%
sept 2023
-4.6%
7.2%
ago 2023
5.8%
0.4%
jul 2023
0.1%
-1.0%
jun 2023
-1.3%
0.8%
may 2023
0.9%
-3.0%
abr 2023
-3.8%
-3.7%
mar 2023
-2.8%
11.3%
feb 2023
11.3%
-13.5%
ene 2023
-13.8%
-2.1%
dic 2022
-2.3%
-2.5%
nov 2022
-2.5%
-1.1%
oct 2022
-2.2%
-8.5%
sept 2022
-7.8%
4.8%
ago 2022
4.1%
0.8%
jul 2022
0.7%
1.6%
jun 2022
1.2%
-2.1%
may 2022
-2.7%
-0.2%
abr 2022
0.5%
-3.9%
mar 2022
-3.0%
14.6%
feb 2022
16.5%
-16.3%
ene 2022
-17.5%
-0.3%
dic 2021
-1.8%
-1.6%
nov 2021
1.4%
3.5%
oct 2021
4.3%
-14.8%
sept 2021
-16.0%
3.7%
