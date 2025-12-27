Los Permisos de Construcción de Vivienda Particular en Australia m/m miden el cambio en el número de permisos concedidos por las autoridades para la construcción de casas privadas en el mes reportado en comparación con el anterior.

El cálculo incluye:

Los permisos de nueva construcción

Los permisos para modificaciones y adiciones a edificios existentes

Los permisos para trabajos de reparación y construcción

Las estadísticas incluyen los permisos para la construcción de edificios residenciales con un valor de $10,000 o más.

La información para el cálculo se toma de organismos gubernamentales locales y organismos de certificación. Las cifras se ajustan de manera estacional, porque la actividad de la construcción es tradicionalmente mayor en algunos periodos. Por lo tanto, el ajuste estacional permite comparar los datos mes a mes de forma más correcta.

El valor muestra la demanda actual de vivienda. Se considera un indicador avanzado de la actividad de la industria de la construcción nacional: un aumento en el número de permisos de construcción hará que la cantidad de proyectos también aumente. Además, el indicador puede afectar indirectamente al sector bancario (debido a los préstamos hipotecarios).

Sin embargo, existe otra posible interpretación del indicador, porque una oferta excesiva en el mercado de viviendas residenciales puede tener un efecto negativo en los precios a largo plazo.

Gráfico de los últimos valores: