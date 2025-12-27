El Índice de Confianza Empresarial de RMB/BER muestra el estado general de la economía en relación con las condiciones de los negocios en Sudáfrica. Puede resultar útil al analizar la situación económica a corto plazo.

La Oficina de Investigación Económica realiza una encuesta trimestral entre una muestra constante de empresas de la manufactura y la construcción, minoristas y mayoristas y concesionarios de automóviles. Se trata de una encuesta simple y rápida que contiene un pequeño número de preguntas, y está diseñada para analizar a corto plazo de las condiciones comerciales. Las preguntas son de naturaleza cualitativa, es decir, se pide a los encuestados que valoren los cambios respecto al periodo anterior: si las estimaciones han aumentado, disminuido o no han cambiado.

El índice de confianza empresarial puede tener valores de 0 a 100, donde 0 denota pesimismo e incertidumbre extrema, 50 muestra neutralidad y 100 indica la confianza más elevada. Las lecturas superiores a lo esperado pueden considerarse positivas para el rand sudafricano.

Gráfico de los últimos valores: