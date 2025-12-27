CalendarioSecciones

Índice de Confianza Empresarial de Sudáfrica de RMB/BER (RMB/BER South Africa Business Confidence Index)

País:
Sudáfrica
ZAR, Rand sudafricano
Fuente:
Oficina de Investigaciones Económicas (BER) (Bureau for Economic Research (BER))
Sector:
Negocios
Baja 44
39
Última versión Importancia Actual Pronóstico
Anterior
  • Panorámica
  • Gráfico
  • Historia
  • Widget

El Índice de Confianza Empresarial de RMB/BER muestra el estado general de la economía en relación con las condiciones de los negocios en Sudáfrica. Puede resultar útil al analizar la situación económica a corto plazo.

La Oficina de Investigación Económica realiza una encuesta trimestral entre una muestra constante de empresas de la manufactura y la construcción, minoristas y mayoristas y concesionarios de automóviles. Se trata de una encuesta simple y rápida que contiene un pequeño número de preguntas, y está diseñada para analizar a corto plazo de las condiciones comerciales. Las preguntas son de naturaleza cualitativa, es decir, se pide a los encuestados que valoren los cambios respecto al periodo anterior: si las estimaciones han aumentado, disminuido o no han cambiado.

El índice de confianza empresarial puede tener valores de 0 a 100, donde 0 denota pesimismo e incertidumbre extrema, 50 muestra neutralidad y 100 indica la confianza más elevada. Las lecturas superiores a lo esperado pueden considerarse positivas para el rand sudafricano.

Gráfico de los últimos valores:

datos actuales

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Índice de Confianza Empresarial de Sudáfrica de RMB/BER (RMB/BER South Africa Business Confidence Index)".

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
4 T 2025
44
39
3 T 2025
39
40
2 T 2025
40
45
1 T 2025
45
45
4 T 2024
45
38
3 T 2024
38
35
2 T 2024
35
30
1 T 2024
30
31
4 T 2023
31
33
3 T 2023
33
27
2 T 2023
27
36
1 T 2023
36
38
4 T 2022
38
39
3 T 2022
39
42
2 T 2022
42
46
1 T 2022
46
43
4 T 2021
43
43
3 T 2021
43
50
2 T 2021
50
35
1 T 2021
35
40
4 T 2020
40
24
3 T 2020
24
5
2 T 2020
5
18
1 T 2020
18
26
4 T 2019
26
21
3 T 2019
21
28
2 T 2019
28
28
1 T 2019
28
31
4 T 2018
31
