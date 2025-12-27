Las Posiciones Netas Especulativas de S&P 500 de la CFTC constituyen un informe semanal que refleja la diferencia entre el volumen total de las posiciones largas y cortas en el índice de S&P 500 existentes en el mercado y abiertas por tráders no comerciales (especulativos). El informe solo incluye los mercados de futuros de los EE.UU. (Bolsas de Chicago y Nueva York). Por lo tanto, el indicador representa el volumen neto de las posiciones largas de S&P 500 en los Estados Unidos.

Se considera que los tráders abren posiciones NO comerciales cuando estas no son abiertas con el objetivo de dar cobertura en el mercado de futuros u opciones. Este grupo incluye solo operaciones especulativas. El mismo tráder se puede definir como comercial para las transacciones con algunos activos y no comercial con otras. Esta clasificación se refleja en los informes de la Comisión de Negociación de Futuros y Materias Primas (CFTC, en inglés).

La CFTC publica un informe sobre las posiciones y obligaciones netas de los tráders para ayudar a estos y a los analistas a entender la dinámica del mercado. Estos informes se recopilan con la ayuda de los datos proporcionados por los corredores de FCM, las empresas de compensación y las bolsas de valores. El departamento analítico de la CFTC solo ofrece los datos, no brinda una explicación.

S&P 500 es uno de los dos índices principales de los mercados bursátiles de los EE.UU. El índice caracteriza la dinámica de las cotizaciones de los valores. Está compuesto por los índices separados de las acciones de las 500 mayores compañías de los EE.UU. Además de la dinámica de los índices, los analistas a menudo monitorean las posiciones netas de los futuros de los índices. Las posiciones netas pueden caracterizar indirectamente las perspectivas a corto plazo del mercado bursátil estadounidense.

Gráfico de los últimos valores: