Calendario económico
Índice de Empleo Manufacturero en EE.UU de ISM (ISM United States Manufacturing Employment)
|Media
|N/D
|45.6
|
46.0
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
|Próxima versión
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
El Índice de Empleo Manufacturero de ISM es uno de los indicadores difusos utilizados por parte del Instituto de Gestión de Suministros a la hora de calcular el PMI manufacturero. Representa el cambio en el empleo en las empresas industriales.
El cálculo del índice se basa en los datos recopilados con la ayuda de una encuesta mensual realizada a los gerentes de suministros de 18 industrias estadounidenses. Los encuestados valoran la situación laboral en su empresa en el último mes: si ha mejorado, si se ha deteriorado o si no ha cambiado. La información recopilada se procesa y compila en un índice difuso. El peso del índice en el cálculo del PMI manufacturero total constituye un 20%.
Normalmente, el Índice de Empleo Manufacturero de ISM está estrechamente relacionado con otra información publicada por la Oficina de Estadísticas Laborales. El crecimiento del empleo en el sector manufacturero normalmente refleja una situación positiva en el mercado laboral: los fabricantes contratan a más trabajadores, por lo que el número de puestos de trabajo aumenta y la tasa de desempleo disminuye.
En cualquier caso, el índice no afecta directamente a las cotizaciones del dólar y normalmente se interpreta como parte del PMI.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
pronóstico
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Índice de Empleo Manufacturero en EE.UU de ISM (ISM United States Manufacturing Employment)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas
La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).
