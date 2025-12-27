CalendarioSecciones

Índice de Empleo Manufacturero en EE.UU de ISM (ISM United States Manufacturing Employment)

País:
Estados Unidos
USD, Dólar Estadounidense
Fuente:
Instituto para la Gestión de Suministros (Institute for Supply Management)
Sector:
Negocios
Media N/D 45.6
46.0
Última versión Importancia Actual Pronóstico
Anterior
Próxima versión Actual Pronóstico
Anterior
El Índice de Empleo Manufacturero de ISM es uno de los indicadores difusos utilizados por parte del Instituto de Gestión de Suministros a la hora de calcular el PMI manufacturero. Representa el cambio en el empleo en las empresas industriales.

El cálculo del índice se basa en los datos recopilados con la ayuda de una encuesta mensual realizada a los gerentes de suministros de 18 industrias estadounidenses. Los encuestados valoran la situación laboral en su empresa en el último mes: si ha mejorado, si se ha deteriorado o si no ha cambiado. La información recopilada se procesa y compila en un índice difuso. El peso del índice en el cálculo del PMI manufacturero total constituye un 20%.

Normalmente, el Índice de Empleo Manufacturero de ISM está estrechamente relacionado con otra información publicada por la Oficina de Estadísticas Laborales. El crecimiento del empleo en el sector manufacturero normalmente refleja una situación positiva en el mercado laboral: los fabricantes contratan a más trabajadores, por lo que el número de puestos de trabajo aumenta y la tasa de desempleo disminuye.

En cualquier caso, el índice no afecta directamente a las cotizaciones del dólar y normalmente se interpreta como parte del PMI.

Gráfico de los últimos valores:

datos actuales

pronóstico

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Índice de Empleo Manufacturero en EE.UU de ISM (ISM United States Manufacturing Employment)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
nov 2025
N/D
45.6
46.0
oct 2025
46.0
45.7
45.3
sept 2025
45.3
43.8
ago 2025
43.8
45.3
43.4
jul 2025
43.4
45.9
45.0
jun 2025
45.0
46.1
46.8
may 2025
46.8
46.4
46.5
abr 2025
46.5
46.4
44.7
mar 2025
44.7
46.5
47.6
feb 2025
47.6
46.5
50.3
ene 2025
50.3
46.5
45.4
dic 2024
45.3
46.7
48.1
nov 2024
48.1
51.0
44.4
oct 2024
44.4
40.2
43.9
sept 2024
43.9
49.3
46.0
ago 2024
46.0
41.8
43.4
jul 2024
43.4
46.6
49.3
jun 2024
49.3
51.4
51.1
may 2024
51.1
46.5
48.6
abr 2024
48.6
48.1
47.4
mar 2024
47.4
50.3
45.9
feb 2024
45.9
48.1
47.1
ene 2024
47.1
49.8
47.5
dic 2023
48.1
46.2
45.8
nov 2023
45.8
48.9
46.8
oct 2023
46.8
49.8
51.2
sept 2023
51.2
46.4
48.5
ago 2023
48.5
46.2
44.4
jul 2023
44.4
49.7
48.1
jun 2023
48.1
50.8
51.4
may 2023
51.4
48.5
50.2
abr 2023
50.2
47.9
46.9
mar 2023
46.9
49.8
49.1
feb 2023
49.1
51.0
50.6
ene 2023
50.6
49.9
50.8
dic 2022
51.4
49.1
48.4
nov 2022
48.4
49.3
50.0
oct 2022
50.0
51.4
48.7
sept 2022
48.7
52.1
54.2
ago 2022
54.2
48.6
49.9
jul 2022
49.9
48.4
47.3
jun 2022
47.3
50.2
49.6
may 2022
49.6
53.6
50.9
abr 2022
50.9
54.7
56.3
mar 2022
56.3
53.7
52.9
feb 2022
52.9
54.4
54.5
ene 2022
54.5
53.8
53.9
dic 2021
54.2
52.7
53.3
nov 2021
53.3
51.1
52.0
oct 2021
52.0
49.6
50.2
