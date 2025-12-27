Los Costes Laborales Unitarios t/t reflejan el cambio en el coste de la mano de obra por unidad de producción, en el trimestre reportado en comparación con el anterior. Los costes por unidad se calculan como la relación entre la compensación laboral total para el periodo dado y la producción total, es decir, como la compensación por hora dividida por la productividad laboral.

Los costes laborales unitarios representan la mayor parte de los costes de producción, por lo tanto, es un indicador muy importante. Este indicador está estrechamente relacionado con los indicadores asociados. Por lo tanto, un aumento en el salario medio por hora con una tasa de producción sin cambios, conllevará el crecimiento en los costes laborales. Un aumento en la producción por unidad de tiempo normalmente reduce los costes laborales.

Los economistas usan el indicador para medir la actividad de producción. La información también se usa para pronosticar y analizar los precios, los salarios y la eficiencia tecnológica de la producción. El valor del indicador se ve en combinación con la productividad laboral y las ganancias promedio por hora.

El crecimiento de los costes laborales unitarios normalmente conlleva un aumento en el precio del producto final y, por lo tanto, un aumento de la inflación. Por lo tanto, el crecimiento del índice puede verse como positivo para el dólar.

Gráfico de los últimos valores: