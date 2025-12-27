El PIB supone un indicador numérico del poder nacional en términos de producto interior bruto. El PIB de Japón fue de aproximadamente 528 billones de yenes en 2015, el tercero del mundo después de EE.UU. y China.

El Producto Interior Bruto (PIB) a/a refleja el valor de todos los bienes y servicios producidos en Japón en el trimestre reportado, en comparación con el mismo trimestre del año anterior. El cálculo tiene en cuenta el consumo privado, el gasto gubernamental, los costes de todas las empresas y las exportaciones netas del país.

Un crecimiento del índice por encima de las expectativas se considera positivo para las cotizaciones del yen.

Japón es un país con un alto producto interior bruto (PIB) per cápita, y además, posee una de las tasas de inflación más bajas. Sin embargo, Japón se encuentra en desventaja en lo que respecta a los recursos naturales. La mayor parte del territorio en Japón está ocupado por la población, por lo que queda poca tierra para el ganado y la agricultura. Se ha convertido en un país altamente urbanizado, que destina una parte pequeña o ínfima de su fuerza laboral a la agricultura, eligiendo en su lugar concentrarse en el sector de servicios.

Gráfico de los últimos valores: