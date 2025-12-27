Calendario económico
Ganancias promedio por hora en EE.UU. m/m (United States Average Hourly Earnings m/m)
|Alta
|0.1%
|0.4%
|
0.4%
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
|0.3%
|
0.1%
|Próxima versión
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
El Indicador de Ganancias Promedio por hora m/m refleja los cambios en las ganancias promedio por hora en la mayoría de las industrias no agrícolas en el mes especificado.
El indicador solo incluye empleados de empresas privadas. El cálculo se basa en una encuesta realizada a aproximadamente 147,000 compañías que proporcionan alrededor de 634,000 empleos en los Estados Unidos.
Las ganancias promedio por hora se incluyen en algunos otros indicadores de la economía de los Estados Unidos. Por ejemplo, la información sobre las ganancias permite evaluar el empleo, las tendencias de los beneficios y la inflación de los salarios. Esta información también se usa en el cálculo de los ingresos personales.
El aumento en las ganancias por hora promedio mejora las posibilidades de ahorro de los ciudadanos y conduce al crecimiento del consumo regular. Una mayor actividad en el consumo indica una mayor actividad económica en el país. Por lo tanto, el aumento en las ganancias promedio por hora indica una mejora en las condiciones económicas. Asimismo, el aumento de los salarios indica el crecimiento inflacionario.
De esta forma, el crecimiento del indicador puede tener un efecto positivo en las cotizaciones del dólar.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
pronóstico
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Ganancias promedio por hora en EE.UU. m/m (United States Average Hourly Earnings m/m)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas
La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).
Widget del calendario económico para su sitio web
Cree su calendario personal de eventos económicos a su medida: para eso basta con especificar solamente sus tamaños y el período de visualización. Le concedemos el derecho a usar libremente este widget en sus sitios web, pero a cambio rogamos mantenga la invariabilidad del código que facilitamos.
Los datos del Calendario se proporcionan tal como son -la frecuencia y el horario de la publicación de noticias económicas, así como los propios valores de los indicadores pueden alterarse sin nuestro conocimiento. Usted puede usar los datos proporcionados, pero acepta sin condiciones que asume todos los riesgos relacionados con la toma de decisiones comerciales basadas en los datos del Calendario.
El plugin oficial para los sitios web de WordPress