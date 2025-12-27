Las Importaciones a/a muestran el cambio en las importaciones de bienes y servicios en Corea del Sur en el mes dado en comparación con el mismo mes del año anterior. La información sobre importaciones se utiliza para valorar la actividad del comercio exterior de Corea del Sur y la demanda de productos importados en el país. Un valor más alto de lo esperado puede influir positivamente en las cotizaciones del won surcoreano.

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Importaciones de Corea del Sur a/a (South Korea Imports y/y)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).