Índice de Gerentes de Compras (PMI) no Manufacturero de China (China Non-Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))
|Media
|49.5
|50.2
|
50.1
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
|49.9
|
49.5
|Próxima versión
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
El Índice de Gerentes de Compras no manufactureros de China (PMI, por sus siglas en inglés) es un indicador alternativo del PMI del sector de servicios de China, calculado por los organismos estadísticos estatales. El cálculo se basa en una encuesta mensual realizada a los gerentes de compras de 4000 empresas del sector de servicios de China.
El cuestionario incluye 10 preguntas sobre las siguientes condiciones comerciales en el último mes: el volumen de producción, el número de pedidos nuevos, el número de pedidos de exportación, el número de pedidos sin satisfacer, las existencias de productos terminados en depósitos, las compras, las importaciones, los precios recibidos, el número de empleados, las entregas de proveedores, las expectativas de producción y la actividad comercial para los próximos 6 meses.
Los encuestados dan una descripción relativa y no cuantitativa sobre estos indicadores: si cada uno de ellos ha mejorado, empeorado o no ha cambiado. Los índices difusos auxiliares se recopilan en función de los datos recibidos. Cada uno de estos índices se calcula como el porcentaje de respuestas positivas más la mitad de las respuestas neutrales. El PMI no Manufacturero se recopila utilizando estos subíndices.
El PMI es uno de los indicadores clave para conocer el estado de la economía nacional y particularmente de su sector servicios. Los gerentes de compras suelen ser los primeros en notar los cambios en las condiciones del negocio debido a las especificidades de su trabajo, por lo que el PMI puede considerarse un indicador avanzado del sector servicios del país.
Lecturas superiores a 50 señalan un crecimiento general de la actividad del sector servicios. Las lecturas por debajo de 50, indican una reducción de la misma. El crecimiento del PMI no manufacturero apunta al desarrollo del sector de servicios de la economía china. Esto puede afectar las cotizaciones del yuan de manera positiva.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
pronóstico
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Índice de Gerentes de Compras (PMI) no Manufacturero de China (China Non-Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas
La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).
