Cambio en el empleo privado no agrícola en EE.UU. (United States Private Nonfarm Payrolls)

País:
Estados Unidos
USD, Dólar Estadounidense
Fuente:
Oficina de Estadística Laboral (Bureau of Labor Statistics)
Sector:
Laboral
Media 69 K 67 K
52 K
Última versión Importancia Actual Pronóstico Anterior
Anterior
69 K
69 K
Próxima versión Actual Pronóstico Anterior
Anterior
Las Nóminas Privadas en el Empleo no Agrícola muestran el número de nuevos empleos creados durante el mes dado en compañías privadas en todos los sectores no agrícolas de la economía de los EE.UU. El cálculo se basa en una encuesta realizada a aproximadamente 147,000 compañías que proporcionan alrededor de 634,000 empleos en los Estados Unidos.

Todos los sectores de la economía de los Estados Unidos son tomados en cuenta, incluyendo la cobertura médica, el cuidado de la salud, la construcción, la industria ligera y pesada, el ocio y el entretenimiento, los servicios financieros, la venta minorista y mayorista, la minería, el transporte y el almacenamiento, la información, la informática y otros.

El cambio en las Nóminas Privadas en el Empleo no Agrícola contribuye de forma más significativa al cálculo de las nóminas no agrícolas que las nóminas gubrenamentales. Ese es el motivo por el que el indicador constituye un mejor reflejo del estado del mercado laboral y del desarrollo de la situación económica del país. Ejerce una influencia directa sobre las cotizaciones del dólar. Un crecimiento mayor de lo esperado de las nóminas se considera positivo para el dólar estadounidense.

Gráfico de los últimos valores:

datos actuales

pronóstico

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Cambio en el empleo privado no agrícola en EE.UU. (United States Private Nonfarm Payrolls)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
nov 2025
69 K
67 K
52 K
sept 2025
97 K
98 K
18 K
ago 2025
38 K
102 K
77 K
jul 2025
83 K
139 K
3 K
jun 2025
74 K
88 K
137 K
may 2025
140 K
66 K
146 K
abr 2025
167 K
147 K
170 K
mar 2025
209 K
145 K
116 K
feb 2025
140 K
113 K
81 K
ene 2025
111 K
215 K
273 K
dic 2024
223 K
246 K
182 K
nov 2024
194 K
-14 K
-2 K
oct 2024
-28 K
162 K
192 K
sept 2024
223 K
211 K
114 K
ago 2024
118 K
139 K
74 K
jul 2024
97 K
175 K
136 K
jun 2024
136 K
218 K
193 K
may 2024
229 K
175 K
158 K
abr 2024
167 K
133 K
243 K
mar 2024
232 K
156 K
207 K
feb 2024
223 K
222 K
177 K
ene 2024
317 K
167 K
278 K
dic 2023
164 K
6 K
136 K
nov 2023
150 K
-26 K
85 K
oct 2023
99 K
-13 K
246 K
sept 2023
263 K
14 K
177 K
ago 2023
179 K
-5 K
155 K
jul 2023
172 K
-42 K
128 K
jun 2023
149 K
0 K
259 K
may 2023
283 K
29 K
253 K
abr 2023
230 K
-10 K
123 K
mar 2023
189 K
-29 K
266 K
feb 2023
265 K
-13 K
386 K
ene 2023
443 K
-24 K
269 K
dic 2022
220 K
-8 K
202 K
nov 2022
221 K
15 K
248 K
oct 2022
233 K
-3 K
319 K
sept 2022
288 K
-31 K
275 K
ago 2022
308 K
-43 K
477 K
jul 2022
471 K
-8 K
404 K
jun 2022
381 K
51 K
336 K
may 2022
333 K
8 K
405 K
abr 2022
406 K
-89 K
424 K
mar 2022
426 K
-23 K
739 K
feb 2022
654 K
54 K
448 K
ene 2022
444 K
-44 K
503 K
dic 2021
211 K
-84 K
270 K
nov 2021
235 K
38 K
628 K
oct 2021
604 K
61 K
365 K
sept 2021
317 K
-77 K
332 K
12345
