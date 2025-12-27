Las Nóminas Privadas en el Empleo no Agrícola muestran el número de nuevos empleos creados durante el mes dado en compañías privadas en todos los sectores no agrícolas de la economía de los EE.UU. El cálculo se basa en una encuesta realizada a aproximadamente 147,000 compañías que proporcionan alrededor de 634,000 empleos en los Estados Unidos.

Todos los sectores de la economía de los Estados Unidos son tomados en cuenta, incluyendo la cobertura médica, el cuidado de la salud, la construcción, la industria ligera y pesada, el ocio y el entretenimiento, los servicios financieros, la venta minorista y mayorista, la minería, el transporte y el almacenamiento, la información, la informática y otros.

El cambio en las Nóminas Privadas en el Empleo no Agrícola contribuye de forma más significativa al cálculo de las nóminas no agrícolas que las nóminas gubrenamentales. Ese es el motivo por el que el indicador constituye un mejor reflejo del estado del mercado laboral y del desarrollo de la situación económica del país. Ejerce una influencia directa sobre las cotizaciones del dólar. Un crecimiento mayor de lo esperado de las nóminas se considera positivo para el dólar estadounidense.

Gráfico de los últimos valores: