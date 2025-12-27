El indicador IPC-FIPE (Índice de Precios al Consumidor del Instituto de Investigación Económica - USP) tiene como objetivo reunir información sobre el coste de vida de las familias con ingresos entre 1 y 10 salarios mínimos en São Paulo. La información recopilada se divide en grupos de gastos, a saber: vivienda, comida, transporte, gastos personales, salud, vestimenta y educación, de acuerdo con las Encuestas de Presupuesto Familiar (POF).

Las variaciones de precio se reúnen entre el primer y el último día del mes, y el IPC-FIPE se publica alrededor del décimo día del mes siguiente a la encuesta. Otro periodo de tiempo para la recopilación de variaciones y precios son las últimas cuatro semanas inmediatamente anteriores, por lo que el FIPE puede cerrar la recopilación de datos para evitar errores en la publicación y entregar la información según la realidad de consumo en Sao Paulo, principalmente del grupo económico en el que se encuadra la población analizada.

Este índice muestra el efecto de la inflación en la ciudad de São Paulo, poseedora del mayor Producto Interior Bruto (PIB) entre los municipios brasileños. Si el IPC-FIPE aumenta, podría estar reflejando una tendencia inflacionaria en todo el territorio brasileño.

La economía de São Paulo es un termómetro de la economía brasileña, por lo que el IPC-FIPE es un indicador importante que debe tenerse en cuenta. Una inflación elevada influye negativamente en la economía, debilitando el real brasileño.

Gráfico de los últimos valores: