Calendario económico
Índice de Precios al Consumidor de Brasil de FIPE a/a (FIPE Brazil Consumer Price Index (CPI) m/m)
|Media
|0.20%
|0.46%
|
0.27%
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
|0.46%
|
0.20%
|Próxima versión
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
El indicador IPC-FIPE (Índice de Precios al Consumidor del Instituto de Investigación Económica - USP) tiene como objetivo reunir información sobre el coste de vida de las familias con ingresos entre 1 y 10 salarios mínimos en São Paulo. La información recopilada se divide en grupos de gastos, a saber: vivienda, comida, transporte, gastos personales, salud, vestimenta y educación, de acuerdo con las Encuestas de Presupuesto Familiar (POF).
Las variaciones de precio se reúnen entre el primer y el último día del mes, y el IPC-FIPE se publica alrededor del décimo día del mes siguiente a la encuesta. Otro periodo de tiempo para la recopilación de variaciones y precios son las últimas cuatro semanas inmediatamente anteriores, por lo que el FIPE puede cerrar la recopilación de datos para evitar errores en la publicación y entregar la información según la realidad de consumo en Sao Paulo, principalmente del grupo económico en el que se encuadra la población analizada.
Este índice muestra el efecto de la inflación en la ciudad de São Paulo, poseedora del mayor Producto Interior Bruto (PIB) entre los municipios brasileños. Si el IPC-FIPE aumenta, podría estar reflejando una tendencia inflacionaria en todo el territorio brasileño.
La economía de São Paulo es un termómetro de la economía brasileña, por lo que el IPC-FIPE es un indicador importante que debe tenerse en cuenta. Una inflación elevada influye negativamente en la economía, debilitando el real brasileño.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
pronóstico
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Índice de Precios al Consumidor de Brasil de FIPE a/a (FIPE Brazil Consumer Price Index (CPI) m/m)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas
La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).
Widget del calendario económico para su sitio web
Cree su calendario personal de eventos económicos a su medida: para eso basta con especificar solamente sus tamaños y el período de visualización. Le concedemos el derecho a usar libremente este widget en sus sitios web, pero a cambio rogamos mantenga la invariabilidad del código que facilitamos.
Los datos del Calendario se proporcionan tal como son -la frecuencia y el horario de la publicación de noticias económicas, así como los propios valores de los indicadores pueden alterarse sin nuestro conocimiento. Usted puede usar los datos proporcionados, pero acepta sin condiciones que asume todos los riesgos relacionados con la toma de decisiones comerciales basadas en los datos del Calendario.
El plugin oficial para los sitios web de WordPress