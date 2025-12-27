El informe semanal de la "Comisión de Operaciones del Mercado de Futuros (CFTC)" ofrece detalles sobre las posiciones netas para los operadores "no comerciales" en los mercados de futuros de Estados Unidos. La información corresponde a las posiciones mantenidas principalmente por participantes en los mercados de futuros de las bolsas de valores de Chicago y Nueva York.

Los tráders se clasifican como "no comerciales" cuando operan de forma especulativa, por ejemplo: "tráders intradía" y "swing tráders". Los propios tráders pueden definirse como "tráders intradía" en una parte de los activos y como "poseedores" (tráders que comercian a largo plazo) en otra parte de ellos. Todo ello se muestra en el informe de la "Comisión de Operaciones del Mercado de Futuros (CFTC)".

La CFTC publica sus informes sobre transacciones completadas y posiciones abiertas para ayudar a los tráders y analistas a comprender la dinámica del mercado. Estos informes se basan en los datos de las posiciones ofrecidos por los brókeres registrados con un Comerciante de Comisiones de Futuros (FCM), las empresas de compensación y las bolsas de valores. El departamento de análisis de la CFTC solo ofrece la información, pero no explica los motivos por los cuales ciertos tipos de posiciones se acumulan.

Un aumento en las posiciones de compra especulativa en BRL indica indirectamente un incremento en la actividad del mercado de esta divisa, pero no influye directamente en su precio, dado el pequeño volumen de datos en comparación con la escala global.

Gráfico de los últimos valores: