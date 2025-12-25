CalendarioSecciones

Calendario económico e indicadores de Corea del Sur

Panorámica

Indicador Último Referencia Anterior Frecuencia
Producto Interior Bruto t/t 1.2% 3 T 2025 0.6% Trimestral
Tasa de Desempleo 2.7% nov 2025 2.6% Mensual
IPC a/a 2.4% nov 2025 2.4% Mensual
Decisión sobre la Tasa de Interés del BOK 2.50% 2.50%
Balance Comercial $​9.740 B nov 2025 $​9.735 B Mensual

Calendario económico

Hora,
Divisa
Evento
Actual
Pronóstico
Anterior
2025.12.25 00:00, KRW, Día de Navidad
2025.12.29 21:00, KRW, Índice de Condiciones de la Manufactura del BOK, Pronóstico: 71, Anterior: 70
2025.12.29 23:00, KRW, Producción Industrial m/m, Pronóstico: 3.1%, Anterior: -4.0%
2025.12.29 23:00, KRW, Producción industrial a/a, Pronóstico: -4.6%, Anterior: -8.1%
2025.12.29 23:00, KRW, Ventas Minoristas m/m, Pronóstico: 0.3%, Anterior: 3.5%
2025.12.29 23:00, KRW, Índice de Servicios m/m, Pronóstico: 0.2%, Anterior: -0.6%
2025.12.30 23:00, KRW, IPC m/m, Pronóstico: 0.2%, Anterior: -0.2%
2025.12.30 23:00, KRW, IPC a/a, Pronóstico: 1.8%, Anterior: 2.4%
2026.01.01 00:00, KRW, Exportaciones a/a, Pronóstico: 5.5%, Anterior: 8.4%
2026.01.01 00:00, KRW, Importaciones a/a, Pronóstico: 7.5%, Anterior: 1.1%
2026.01.01 00:00, KRW, Balance Comercial, Pronóstico: $​9.642 B, Anterior: $​9.740 B
2026.01.02 00:30, KRW, PMI de Manufacturación de S&P Global, Pronóstico: 49.3, Anterior: 49.4

Indicadores económicos

PIB Último Referencia Anterior Frecuencia
Producto Interior Bruto a/a 1.7% 3 T 2025 0.5% Trimestral
Producto Interior Bruto t/t 1.2% 3 T 2025 0.6% Trimestral
Laboral Último Referencia Anterior Frecuencia
Tasa de Desempleo 2.7% nov 2025 2.6% Mensual
Precios Último Referencia Anterior Frecuencia
IPC a/a 2.4% nov 2025 2.4% Mensual
IPC m/m -0.2% nov 2025 0.3% Mensual
PPI m/m 0.3% nov 2025 0.3% Mensual
Índice de Precios al Productor a/a 1.9% nov 2025 1.6% Mensual
Índice de Precios de Exportación a/a 7.0% nov 2025 4.8% Mensual
Índice de Precios de Importación a/a 2.2% nov 2025 0.5% Mensual
Dinero Último Referencia Anterior Frecuencia
Decisión sobre la Tasa de Interés del BOK 2.50% 2.50%
Masa Monetaria del BoK a/a 7.1% oct 2025 7.2% Mensual
Reservas de Divisa Extranjera $​430.66 B nov 2025 $​428.82 B Mensual
Comercio Último Referencia Anterior Frecuencia
Balance Comercial $​9.740 B nov 2025 $​9.735 B Mensual
Cuenta corriente $​6.81 B oct 2025 $​13.47 B Mensual
Exportaciones a/a 8.4% nov 2025 8.4% Mensual
Importaciones a/a 1.1% nov 2025 1.2% Mensual
Negocios Último Referencia Anterior Frecuencia
PMI de Manufacturación de S&P Global 49.4 nov 2025 49.4 Mensual
Producción Industrial m/m -4.0% oct 2025 -1.1% Mensual
Producción industrial a/a -8.1% oct 2025 11.9% Mensual
Índice de Condiciones de la Manufactura del BOK 70 dic 2025 68 Mensual
Consumidor Último Referencia Anterior Frecuencia
Ventas Minoristas m/m 3.5% oct 2025 -0.1% Mensual
Índice de Confianza del Consumidor 109.9 dic 2025 112.4 Mensual
Índice de Servicios m/m -0.6% oct 2025 2.0% Mensual