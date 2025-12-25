Calendario económico
Calendario económico e indicadores de Corea del Sur
Panorámica
|Indicador
|Último
|Referencia
|Anterior
|Frecuencia
|Producto Interior Bruto t/t
|1.2%
|3 T 2025
|0.6%
|Trimestral
|Tasa de Desempleo
|2.7%
|nov 2025
|2.6%
|Mensual
|IPC a/a
|2.4%
|nov 2025
|2.4%
|Mensual
|Decisión sobre la Tasa de Interés del BOK
|2.50%
|2.50%
|Balance Comercial
|$9.740 B
|nov 2025
|$9.735 B
|Mensual
Calendario económico
Hora,
Divisa
Evento
Actual
Pronóstico
Anterior
2025.12.25 00:00, KRW, Día de Navidad
2025.12.29 21:00, KRW, Índice de Condiciones de la Manufactura del BOK, Pronóstico: 71, Anterior: 70
2025.12.29 23:00, KRW, Producción Industrial m/m, Pronóstico: 3.1%, Anterior: -4.0%
2025.12.29 23:00, KRW, Producción industrial a/a, Pronóstico: -4.6%, Anterior: -8.1%
2025.12.29 23:00, KRW, Ventas Minoristas m/m, Pronóstico: 0.3%, Anterior: 3.5%
2025.12.29 23:00, KRW, Índice de Servicios m/m, Pronóstico: 0.2%, Anterior: -0.6%
2025.12.30 23:00, KRW, IPC m/m, Pronóstico: 0.2%, Anterior: -0.2%
2025.12.30 23:00, KRW, IPC a/a, Pronóstico: 1.8%, Anterior: 2.4%
2026.01.01 00:00, KRW, Exportaciones a/a, Pronóstico: 5.5%, Anterior: 8.4%
2026.01.01 00:00, KRW, Importaciones a/a, Pronóstico: 7.5%, Anterior: 1.1%
2026.01.01 00:00, KRW, Balance Comercial, Pronóstico: $9.642 B, Anterior: $9.740 B
2026.01.02 00:30, KRW, PMI de Manufacturación de S&P Global, Pronóstico: 49.3, Anterior: 49.4
Indicadores económicos
|PIB
|Último
|Referencia
|Anterior
|Frecuencia
|Producto Interior Bruto a/a
|1.7%
|3 T 2025
|0.5%
|Trimestral
|Producto Interior Bruto t/t
|1.2%
|3 T 2025
|0.6%
|Trimestral
|Laboral
|Último
|Referencia
|Anterior
|Frecuencia
|Tasa de Desempleo
|2.7%
|nov 2025
|2.6%
|Mensual
|Precios
|Último
|Referencia
|Anterior
|Frecuencia
|IPC a/a
|2.4%
|nov 2025
|2.4%
|Mensual
|IPC m/m
|-0.2%
|nov 2025
|0.3%
|Mensual
|PPI m/m
|0.3%
|nov 2025
|0.3%
|Mensual
|Índice de Precios al Productor a/a
|1.9%
|nov 2025
|1.6%
|Mensual
|Índice de Precios de Exportación a/a
|7.0%
|nov 2025
|4.8%
|Mensual
|Índice de Precios de Importación a/a
|2.2%
|nov 2025
|0.5%
|Mensual
|Dinero
|Último
|Referencia
|Anterior
|Frecuencia
|Decisión sobre la Tasa de Interés del BOK
|2.50%
|2.50%
|Masa Monetaria del BoK a/a
|7.1%
|oct 2025
|7.2%
|Mensual
|Reservas de Divisa Extranjera
|$430.66 B
|nov 2025
|$428.82 B
|Mensual
|Comercio
|Último
|Referencia
|Anterior
|Frecuencia
|Balance Comercial
|$9.740 B
|nov 2025
|$9.735 B
|Mensual
|Cuenta corriente
|$6.81 B
|oct 2025
|$13.47 B
|Mensual
|Exportaciones a/a
|8.4%
|nov 2025
|8.4%
|Mensual
|Importaciones a/a
|1.1%
|nov 2025
|1.2%
|Mensual
|Negocios
|Último
|Referencia
|Anterior
|Frecuencia
|PMI de Manufacturación de S&P Global
|49.4
|nov 2025
|49.4
|Mensual
|Producción Industrial m/m
|-4.0%
|oct 2025
|-1.1%
|Mensual
|Producción industrial a/a
|-8.1%
|oct 2025
|11.9%
|Mensual
|Índice de Condiciones de la Manufactura del BOK
|70
|dic 2025
|68
|Mensual
|Consumidor
|Último
|Referencia
|Anterior
|Frecuencia
|Ventas Minoristas m/m
|3.5%
|oct 2025
|-0.1%
|Mensual
|Índice de Confianza del Consumidor
|109.9
|dic 2025
|112.4
|Mensual
|Índice de Servicios m/m
|-0.6%
|oct 2025
|2.0%
|Mensual