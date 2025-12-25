Calendario económico
Calendario económico e indicadores de Alemania
Panorámica
|Indicador
|Último
|Referencia
|Anterior
|Frecuencia
|Producto Interior Bruto t/t
|0.0%
|3 T 2025
|0.0%
|Trimestral
|Tasa de Desempleo
|6.3%
|nov 2025
|6.3%
|Mensual
|IPC a/a
|2.3%
|nov 2025
|2.3%
|Mensual
|Balance Comercial
|€16.8 B
|oct 2025
|€15.3 B
|Mensual
|Cuenta Corriente sin Ajustar Variaciones Estacionales
|€14.8 B
|oct 2025
|€15.8 B
|Mensual
Calendario económico
Hora,
Divisa
Evento
Actual
Pronóstico
Anterior
2025.12.25 00:00, EUR, Día de Navidad
2025.12.26 00:00, EUR, Día de San Esteban
2026.01.02 08:55, EUR, PMI de Manufacturación de S&P Global
Indicadores económicos
|Mercado
|Último
|Referencia
|Anterior
|Frecuencia
|Subasta de Bonos del Estado a 10 Años
|2.67%
|2.62%
|Subasta de Bonos del Estado a 30 Años
|3.26%
|3.17%
|Subasta de Obligaciones del Estado a 2 Años
|2.05%
|1.98%
|Subasta de Obligaciones del Estado a 5 Años
|2.27%
|2.21%
|PIB
|Último
|Referencia
|Anterior
|Frecuencia
|Producto Interior Bruto a/a
|0.3%
|3 T 2025
|0.3%
|Trimestral
|Producto Interior Bruto t/t
|0.0%
|3 T 2025
|0.0%
|Trimestral
|Laboral
|Último
|Referencia
|Anterior
|Frecuencia
|Cambio del Desempleo
|1 K
|nov 2025
|-2 K
|Mensual
|Desempleo no ajustado a variaciones estacionales
|2.885 M
|nov 2025
|2.911 M
|Mensual
|Tasa de Desempleo
|2.973 M
|nov 2025
|2.973 M
|Mensual
|Tasa de Desempleo
|6.3%
|nov 2025
|6.3%
|Mensual
|Precios
|Último
|Referencia
|Anterior
|Frecuencia
|IPC a/a
|2.3%
|nov 2025
|2.3%
|Mensual
|IPC m/m
|-0.2%
|nov 2025
|-0.2%
|Mensual
|IPCA a/a
|2.6%
|nov 2025
|2.6%
|Mensual
|IPCA m/m
|-0.5%
|nov 2025
|-0.5%
|Mensual
|PPI m/m
|0.5%
|nov 2025
|-0.3%
|Mensual
|Índice de Precios Mayoristas a/a
|1.5%
|nov 2025
|1.1%
|Mensual
|Índice de Precios Mayoristas m/m
|0.3%
|nov 2025
|0.3%
|Mensual
|Índice de Precios al Productor a/a
|1.9%
|nov 2025
|0.3%
|Mensual
|Índice de Precios de Exportación a/a
|0.3%
|nov 2025
|0.5%
|Mensual
|Índice de Precios de Exportación m/m
|0.2%
|nov 2025
|0.2%
|Mensual
|Índice de Precios de Importación a/a
|-1.9%
|nov 2025
|-1.4%
|Mensual
|Índice de Precios de Importación m/m
|0.5%
|nov 2025
|0.2%
|Mensual
|Comercio
|Último
|Referencia
|Anterior
|Frecuencia
|Balance Comercial
|€16.8 B
|oct 2025
|€15.3 B
|Mensual
|Balanza Comercial sin Ajustar Variaciones Estacionales
|€17.3 B
|oct 2025
|€17.3 B
|Mensual
|Cuenta Corriente sin Ajustar Variaciones Estacionales
|€14.8 B
|oct 2025
|€15.8 B
|Mensual
|Exportaciones m/m
|0.1%
|oct 2025
|1.5%
|Mensual
|Importaciones m/m
|-1.2%
|oct 2025
|3.1%
|Mensual
|Negocios
|Último
|Referencia
|Anterior
|Frecuencia
|Clima de Negocios del Ifo
|87.6
|dic 2025
|88.0
|Mensual
|Expectaciones de los Negocios del Ifo
|89.7
|dic 2025
|90.5
|Mensual
|Indicador de Sentimiento Económico del ZEW
|45.8
|dic 2025
|Mensual
|PMI de Compuesto de S&P Global
|N/D
|dic 2025
|53.1
|Mensual
|PMI de Manufacturación de S&P Global
|N/D
|dic 2025
|48.2
|Mensual
|PMI de la Construcción de S&P Global
|45.2
|nov 2025
|42.8
|Mensual
|PMI de servicios de S&P Global
|N/D
|dic 2025
|53.1
|Mensual
|Pedidos Industriales a/a
|-0.7%
|oct 2025
|-3.4%
|Mensual
|Pedidos Industriales m/m
|1.5%
|oct 2025
|2.0%
|Mensual
|Producción Industrial m/m
|1.8%
|oct 2025
|1.1%
|Mensual
|Producción industrial a/a
|0.8%
|oct 2025
|-1.4%
|Mensual
|Registro de Nuevos Automóviles a/a
|2.5%
|nov 2025
|7.8%
|Mensual
|Registro de Nuevos Automóviles m/m
|0.2%
|nov 2025
|6.2%
|Mensual
|Situación Actual de los Negocios del Ifo
|85.6
|dic 2025
|85.6
|Mensual
|Situación Económica del ZEW
|-81.0
|dic 2025
|Mensual
|Consumidor
|Último
|Referencia
|Anterior
|Frecuencia
|Clima de Consumo de la GfK
|N/D
|ene 2026
|Mensual
|Ventas Minoristas m/m
|0.3%
|oct 2025
|-0.5%
|Mensual
|Ventas minoristas a/a
|0.8%
|oct 2025
|1.4%
|Mensual