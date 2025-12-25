Calendario económico e indicadores de Alemania

CalendarioSecciones

Indicador Último Referencia Anterior Frecuencia
Producto Interior Bruto t/t 0.0% 3 T 2025 0.0% Trimestral
Tasa de Desempleo 6.3% nov 2025 6.3% Mensual
IPC a/a 2.3% nov 2025 2.3% Mensual
Balance Comercial €​16.8 B oct 2025 €​15.3 B Mensual
Cuenta Corriente sin Ajustar Variaciones Estacionales €​14.8 B oct 2025 €​15.8 B Mensual

2025.12.25 00:00, EUR, Día de Navidad
2025.12.26 00:00, EUR, Día de San Esteban
2026.01.02 08:55, EUR, PMI de Manufacturación de S&P Global

Indicadores económicos

Mercado Último Referencia Anterior Frecuencia
Subasta de Bonos del Estado a 10 Años 2.67% 2.62%
Subasta de Bonos del Estado a 30 Años 3.26% 3.17%
Subasta de Obligaciones del Estado a 2 Años 2.05% 1.98%
Subasta de Obligaciones del Estado a 5 Años 2.27% 2.21%
PIB Último Referencia Anterior Frecuencia
Producto Interior Bruto a/a 0.3% 3 T 2025 0.3% Trimestral
Producto Interior Bruto t/t 0.0% 3 T 2025 0.0% Trimestral
Laboral Último Referencia Anterior Frecuencia
Cambio del Desempleo 1 K nov 2025 -2 K Mensual
Desempleo no ajustado a variaciones estacionales 2.885 M nov 2025 2.911 M Mensual
Tasa de Desempleo 2.973 M nov 2025 2.973 M Mensual
Tasa de Desempleo 6.3% nov 2025 6.3% Mensual
Precios Último Referencia Anterior Frecuencia
IPC a/a 2.3% nov 2025 2.3% Mensual
IPC m/m -0.2% nov 2025 -0.2% Mensual
IPCA a/a 2.6% nov 2025 2.6% Mensual
IPCA m/m -0.5% nov 2025 -0.5% Mensual
PPI m/m 0.5% nov 2025 -0.3% Mensual
Índice de Precios Mayoristas a/a 1.5% nov 2025 1.1% Mensual
Índice de Precios Mayoristas m/m 0.3% nov 2025 0.3% Mensual
Índice de Precios al Productor a/a 1.9% nov 2025 0.3% Mensual
Índice de Precios de Exportación a/a 0.3% nov 2025 0.5% Mensual
Índice de Precios de Exportación m/m 0.2% nov 2025 0.2% Mensual
Índice de Precios de Importación a/a -1.9% nov 2025 -1.4% Mensual
Índice de Precios de Importación m/m 0.5% nov 2025 0.2% Mensual
Comercio Último Referencia Anterior Frecuencia
Balance Comercial €​16.8 B oct 2025 €​15.3 B Mensual
Balanza Comercial sin Ajustar Variaciones Estacionales €​17.3 B oct 2025 €​17.3 B Mensual
Cuenta Corriente sin Ajustar Variaciones Estacionales €​14.8 B oct 2025 €​15.8 B Mensual
Exportaciones m/m 0.1% oct 2025 1.5% Mensual
Importaciones m/m -1.2% oct 2025 3.1% Mensual
Negocios Último Referencia Anterior Frecuencia
Clima de Negocios del Ifo 87.6 dic 2025 88.0 Mensual
Expectaciones de los Negocios del Ifo 89.7 dic 2025 90.5 Mensual
Indicador de Sentimiento Económico del ZEW 45.8 dic 2025 Mensual
PMI de Compuesto de S&P Global N/D dic 2025 53.1 Mensual
PMI de Manufacturación de S&P Global N/D dic 2025 48.2 Mensual
PMI de la Construcción de S&P Global 45.2 nov 2025 42.8 Mensual
PMI de servicios de S&P Global N/D dic 2025 53.1 Mensual
Pedidos Industriales a/a -0.7% oct 2025 -3.4% Mensual
Pedidos Industriales m/m 1.5% oct 2025 2.0% Mensual
Producción Industrial m/m 1.8% oct 2025 1.1% Mensual
Producción industrial a/a 0.8% oct 2025 -1.4% Mensual
Registro de Nuevos Automóviles a/a 2.5% nov 2025 7.8% Mensual
Registro de Nuevos Automóviles m/m 0.2% nov 2025 6.2% Mensual
Situación Actual de los Negocios del Ifo 85.6 dic 2025 85.6 Mensual
Situación Económica del ZEW -81.0 dic 2025 Mensual
Consumidor Último Referencia Anterior Frecuencia
Clima de Consumo de la GfK N/D ene 2026 Mensual
Ventas Minoristas m/m 0.3% oct 2025 -0.5% Mensual
Ventas minoristas a/a 0.8% oct 2025 1.4% Mensual