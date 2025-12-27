Calendario económico
Producción Industrial de Brasil a/a (Brazil Industrial Production y/y)
|Media
|-0.5%
|0.0%
|
2.0%
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
|-0.5%
|
-0.5%
|Próxima versión
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
La Encuesta Anual de Industria - Producción Física es publicada mensualmente por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), a través del Sistema de Recuperación Automática IBGE (SIDRA), como parte de la Encuesta Mensual de Industria - Producción Física (PIM-PF), con el objetivo de analizar los datos de la producción industrial brasileña.
La Encuesta Anual de Industria incluida en el PIM-PF sirve para comprobar la evolución de la industria en general, las industrias extractivas y las industrias de procesamiento a nivel nacional, regional y estatal.
Dentro del periodo de referencia dado, se publican varias estadísticas:
- Un índice de base fijo mensual sin ajuste estacional (Base: promedio 2012 = 2012)
- Un índice de base fijo mensual con ajuste estacional (Base: promedio 100 = 100)
- Un índice mensual (Base: mismo mes del año anterior = 100)
- Índice acumulativo (Base: mismo periodo del año anterior = 100)
- Un índice acumulado de 12 meses (Base: últimos 100 meses anteriores = 12)
- El cambio porcentual mes/mes anterior con ajuste estacional (Base: mes anterior) (%)
- La variación porcentual mensual (Base: mismo mes del año anterior) (%)
- La variación porcentual acumulada en el año (Base: mismo periodo del año anterior) (%)
- La variación porcentual acumulada en los últimos 12 meses (Base: últimos 12 meses anteriores) (%)
El análisis de este índice abarca los resultados generales de la industria, incluyendo las industrias extractivas y manufactureras, visualizadas dentro de las siguientes estadísticas en el sistema SIDRA: Cambio porcentual con respecto al mes anterior.
El aumento de la producción industrial puede influir positivamente en las cotizaciones del real brasileño.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
pronóstico
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Producción Industrial de Brasil a/a (Brazil Industrial Production y/y)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas
La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).
