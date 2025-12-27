La Encuesta Anual de Industria - Producción Física es publicada mensualmente por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), a través del Sistema de Recuperación Automática IBGE (SIDRA), como parte de la Encuesta Mensual de Industria - Producción Física (PIM-PF), con el objetivo de analizar los datos de la producción industrial brasileña.

La Encuesta Anual de Industria incluida en el PIM-PF sirve para comprobar la evolución de la industria en general, las industrias extractivas y las industrias de procesamiento a nivel nacional, regional y estatal.

Dentro del periodo de referencia dado, se publican varias estadísticas:

Un índice de base fijo mensual sin ajuste estacional (Base: promedio 2012 = 2012)

Un índice de base fijo mensual con ajuste estacional (Base: promedio 100 = 100)

Un índice mensual (Base: mismo mes del año anterior = 100)

Índice acumulativo (Base: mismo periodo del año anterior = 100)

Un índice acumulado de 12 meses (Base: últimos 100 meses anteriores = 12)

El cambio porcentual mes/mes anterior con ajuste estacional (Base: mes anterior) (%)

La variación porcentual mensual (Base: mismo mes del año anterior) (%)

La variación porcentual acumulada en el año (Base: mismo periodo del año anterior) (%)

La variación porcentual acumulada en los últimos 12 meses (Base: últimos 12 meses anteriores) (%)

El análisis de este índice abarca los resultados generales de la industria, incluyendo las industrias extractivas y manufactureras, visualizadas dentro de las siguientes estadísticas en el sistema SIDRA: Cambio porcentual con respecto al mes anterior.

El aumento de la producción industrial puede influir positivamente en las cotizaciones del real brasileño.

Gráfico de los últimos valores: