Peticiones continuas del subsidio de desempleo en EE.UU. (United States Continuing Jobless Claims)

País:
Estados Unidos
USD, Dólar Estadounidense
Fuente:
Departamento de Trabajo de los Estados Unidos (United States Department of Labor)
Sector:
Laboral
Media 1.923 M 1.844 M
1.885 M
Última versión Importancia Actual Pronóstico
Anterior
1.910 M
1.923 M
Próxima versión Actual Pronóstico
Anterior
Las Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo muestran el número de personas que han estado recibiendo beneficios de desempleo por un tiempo. El indicador se publica semanalmente. Una persona que recibe subsidios de desempleo necesita volver a presentar la petición de desempleo cada semana mientras dure dicho estado. Por lo tanto, el número de personas que reciben subsidios de desempleo se calcula según el número de peticiones renovadas.

Los subsidios de desempleo son financiados por el sistema de seguros del gobierno. Para alentar a las personas a buscar empleo, los subsidios se pagan por un periodo limitado. Dichos subsidios son inferiores a los salarios promedio en el país. El solicitante debe cumplir con los siguientes criterios: debe buscar trabajo activamente (y poder demostrarlo), debe estar desempleado por razones económicas y debe verificarse que no ha sido despedido por causas de peso.

Esta figura no refleja la tasa de desempleo de los EE.UU, porque no incluye a los desempleados que no son elegibles para recibir subsidios o los que no presentan solicitudes de subsidio. Los datos se correlacionan con el nivel de desempleo, pero la correlación no es del 100%.

En general, el número de solicitudes continuas refleja los ciclos económicos, pero no es un indicador avanzado de la salud del mercado laboral. Los economistas prestan más atención a las peticiones iniciales del subsidio de desempleo. Sin embargo, una reducción abrupta en el número de peticiones también puede estar relacionada con el empleo de dichos demandantes.

Gráfico de los últimos valores:

datos actuales

pronóstico

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Peticiones continuas del subsidio de desempleo en EE.UU. (United States Continuing Jobless Claims)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
13 dic 2025
1.923 M
1.844 M
1.885 M
6 dic 2025
1.897 M
1.788 M
1.830 M
29 nov 2025
1.838 M
1.925 M
1.937 M
22 nov 2025
1.939 M
1.977 M
1.943 M
15 nov 2025
1.960 M
1.981 M
1.953 M
8 nov 2025
1.974 M
1.946 M
13 sept 2025
1.926 M
1.913 M
1.928 M
6 sept 2025
1.920 M
1.935 M
1.927 M
30 ago 2025
1.939 M
1.923 M
1.939 M
23 ago 2025
1.940 M
1.959 M
1.944 M
16 ago 2025
1.954 M
1.972 M
1.961 M
9 ago 2025
1.972 M
1.967 M
1.942 M
2 ago 2025
1.953 M
1.952 M
1.968 M
26 jul 2025
1.974 M
1.956 M
1.936 M
19 jul 2025
1.946 M
1.966 M
1.946 M
12 jul 2025
1.955 M
1.972 M
1.951 M
5 jul 2025
1.956 M
1.958 M
1.954 M
28 jun 2025
1.965 M
1.998 M
1.955 M
21 jun 2025
1.964 M
1.962 M
1.964 M
14 jun 2025
1.974 M
1.971 M
1.937 M
7 jun 2025
1.945 M
1.918 M
1.951 M
31 may 2025
1.956 M
1.898 M
1.902 M
24 may 2025
1.904 M
1.902 M
1.907 M
17 may 2025
1.919 M
1.931 M
1.893 M
10 may 2025
1.903 M
1.833 M
1.867 M
3 may 2025
1.881 M
1.917 M
1.872 M
26 abr 2025
1.879 M
1.875 M
1.908 M
19 abr 2025
1.916 M
1.858 M
1.833 M
12 abr 2025
1.841 M
1.877 M
1.878 M
5 abr 2025
1.885 M
1.821 M
1.844 M
29 mar 2025
1.850 M
1.876 M
1.893 M
22 mar 2025
1.903 M
1.870 M
1.847 M
15 mar 2025
1.856 M
1.875 M
1.881 M
8 mar 2025
1.892 M
1.873 M
1.859 M
1 mar 2025
1.870 M
1.873 M
1.897 M
22 feb 2025
1.897 M
1.869 M
1.855 M
15 feb 2025
1.862 M
1.872 M
1.867 M
8 feb 2025
1.869 M
1.873 M
1.845 M
1 feb 2025
1.850 M
1.874 M
1.886 M
25 ene 2025
1.886 M
1.866 M
1.850 M
18 ene 2025
1.858 M
1.859 M
1.900 M
11 ene 2025
1.899 M
1.850 M
1.853 M
4 ene 2025
1.859 M
1.876 M
1.877 M
28 dic 2024
1.867 M
1.864 M
1.834 M
21 dic 2024
1.844 M
1.903 M
1.896 M
14 dic 2024
1.910 M
1.871 M
1.864 M
7 dic 2024
1.874 M
1.889 M
1.879 M
30 nov 2024
1.886 M
1.845 M
1.871 M
23 nov 2024
1.871 M
1.939 M
1.896 M
16 nov 2024
1.907 M
1.888 M
1.898 M
12345678...19
