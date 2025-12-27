Las Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo muestran el número de personas que han estado recibiendo beneficios de desempleo por un tiempo. El indicador se publica semanalmente. Una persona que recibe subsidios de desempleo necesita volver a presentar la petición de desempleo cada semana mientras dure dicho estado. Por lo tanto, el número de personas que reciben subsidios de desempleo se calcula según el número de peticiones renovadas.

Los subsidios de desempleo son financiados por el sistema de seguros del gobierno. Para alentar a las personas a buscar empleo, los subsidios se pagan por un periodo limitado. Dichos subsidios son inferiores a los salarios promedio en el país. El solicitante debe cumplir con los siguientes criterios: debe buscar trabajo activamente (y poder demostrarlo), debe estar desempleado por razones económicas y debe verificarse que no ha sido despedido por causas de peso.

Esta figura no refleja la tasa de desempleo de los EE.UU, porque no incluye a los desempleados que no son elegibles para recibir subsidios o los que no presentan solicitudes de subsidio. Los datos se correlacionan con el nivel de desempleo, pero la correlación no es del 100%.

En general, el número de solicitudes continuas refleja los ciclos económicos, pero no es un indicador avanzado de la salud del mercado laboral. Los economistas prestan más atención a las peticiones iniciales del subsidio de desempleo. Sin embargo, una reducción abrupta en el número de peticiones también puede estar relacionada con el empleo de dichos demandantes.

Gráfico de los últimos valores: