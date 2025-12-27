CalendarioSecciones

Calendario económico

Países

Número medio de peticiones del subsidio de desempleo en EE.UU. (United States Initial Jobless Claims 4-Week Average)

País:
Estados Unidos
USD, Dólar Estadounidense
Fuente:
Departamento de Trabajo de los Estados Unidos (United States Department of Labor)
Sector:
Laboral
Baja 216.750 K 220.796 K
217.500 K
Última versión Importancia Actual Pronóstico
Anterior
220.018 K
216.750 K
Próxima versión Actual Pronóstico
Anterior
  • Panorámica
  • Gráfico
  • Historia
  • Widget

La Media de Peticiones del Subsidio de Desempleo a 4 Semanas muestra el número de personas que han presentado una solicitud para recibir beneficios del seguro de desempleo por primera vez en las últimas 4 semanas. En otras palabras, la cantidad de personas que han perdido sus trabajos durante el periodo dado.

El indicador se usa para valorar el estado del mercado laboral y la salud económica general de los EE.UU. Puesto que la información recopilada mensualmente es altamente volátil, los economistas habitualmente monitorean los datos promedio mensuales. La alta volatilidad puede deberse a diferentes factores. Por ejemplo, puede haber menos solicitudes durante las semanas laborales reducidas.

El crecimiento sistemático del indicador apunta a un debilitamiento del mercado laboral y un aumento en el desempleo. Las peticiones iniciales del subsidio de desempleo normalmente aumentan antes de que la economía entre en recesión (o bien disminuye antes de que la economía comience a recuperarse). Por lo tanto, se considera un fuerte indicador avanzado de la salud de la economía de los EE.UU.

Además, la Fed tiene en cuenta el estado del mercado laboral en su decisión sobre la tasa de interés. Por lo tanto, un crecimiento de las peticiones del subsidio de desempleo registrado durante varios meses consecutivos puede tener un efecto negativo en las cotizaciones del dólar estadounidense.

Gráfico de los últimos valores:

datos actuales

pronóstico

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Número medio de peticiones del subsidio de desempleo en EE.UU. (United States Initial Jobless Claims 4-Week Average)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
20 dic 2025
216.750 K
220.796 K
217.500 K
13 dic 2025
217.500 K
215.664 K
217.000 K
6 dic 2025
216.750 K
210.913 K
214.750 K
29 nov 2025
214.750 K
218.614 K
224.250 K
22 nov 2025
223.750 K
213.070 K
224.750 K
15 nov 2025
224.250 K
227.250 K
20 sept 2025
237.500 K
236.492 K
240.250 K
13 sept 2025
240.000 K
244.415 K
240.750 K
6 sept 2025
240.500 K
230.816 K
230.750 K
30 ago 2025
231.000 K
228.412 K
228.500 K
23 ago 2025
228.500 K
228.933 K
226.000 K
16 ago 2025
226.250 K
224.419 K
221.750 K
9 ago 2025
221.750 K
218.017 K
221.000 K
2 ago 2025
220.750 K
219.889 K
221.250 K
26 jul 2025
221.000 K
222.299 K
224.500 K
19 jul 2025
224.500 K
225.813 K
229.500 K
12 jul 2025
229.500 K
232.450 K
235.750 K
5 jul 2025
235.500 K
237.294 K
241.250 K
28 jun 2025
241.500 K
241.953 K
245.250 K
21 jun 2025
245.000 K
247.555 K
245.750 K
14 jun 2025
245.500 K
242.066 K
240.750 K
7 jun 2025
240.250 K
238.999 K
235.250 K
31 may 2025
235.000 K
228.256 K
230.500 K
24 may 2025
230.750 K
231.568 K
231.000 K
17 may 2025
231.500 K
231.043 K
230.500 K
10 may 2025
230.500 K
227.635 K
227.250 K
3 may 2025
227.000 K
227.217 K
226.000 K
26 abr 2025
226.000 K
221.245 K
220.500 K
19 abr 2025
220.250 K
225.166 K
221.000 K
12 abr 2025
220.750 K
218.137 K
223.250 K
5 abr 2025
223.000 K
222.644 K
223.000 K
29 mar 2025
223.000 K
225.953 K
224.250 K
22 mar 2025
224.000 K
219.591 K
228.750 K
15 mar 2025
227.000 K
231.185 K
226.250 K
8 mar 2025
226.000 K
225.304 K
224.500 K
1 mar 2025
224.250 K
220.277 K
224.000 K
22 feb 2025
224.000 K
211.260 K
215.500 K
15 feb 2025
215.250 K
217.880 K
216.250 K
8 feb 2025
216.000 K
219.264 K
217.000 K
1 feb 2025
216.750 K
216.393 K
212.750 K
25 ene 2025
212.500 K
218.132 K
213.500 K
18 ene 2025
213.500 K
210.338 K
212.750 K
11 ene 2025
212.750 K
205.346 K
213.500 K
4 ene 2025
213.000 K
217.851 K
223.250 K
28 dic 2024
223.250 K
224.643 K
226.750 K
21 dic 2024
226.500 K
230.127 K
225.500 K
14 dic 2024
225.500 K
225.338 K
224.250 K
7 dic 2024
224.250 K
215.351 K
218.500 K
30 nov 2024
218.250 K
215.872 K
217.500 K
23 nov 2024
217.000 K
217.604 K
218.250 K
12345678...13
Exportar informe

Widget del calendario económico para su sitio web

Cree su calendario personal de eventos económicos a su medida: para eso basta con especificar solamente sus tamaños y el período de visualización. Le concedemos el derecho a usar libremente este widget en sus sitios web, pero a cambio rogamos mantenga la invariabilidad del código que facilitamos.

Los datos del Calendario se proporcionan tal como son -la frecuencia y el horario de la publicación de noticias económicas, así como los propios valores de los indicadores pueden alterarse sin nuestro conocimiento. Usted puede usar los datos proporcionados, pero acepta sin condiciones que asume todos los riesgos relacionados con la toma de decisiones comerciales basadas en los datos del Calendario.

El plugin oficial para los sitios web de WordPress

El plugin oficial para los sitios web de WordPress

Descargar
MQL5 Algo Trading Community
Tipo de widget
Idioma
Esquema de color
Formato de fecha
Tamaño
×
Representar información
Periodo del calendario por defecto
Su código de integración