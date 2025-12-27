Calendario económico
Número medio de peticiones del subsidio de desempleo en EE.UU. (United States Initial Jobless Claims 4-Week Average)
|Baja
|216.750 K
|220.796 K
|
217.500 K
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
|220.018 K
|
216.750 K
|Próxima versión
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
La Media de Peticiones del Subsidio de Desempleo a 4 Semanas muestra el número de personas que han presentado una solicitud para recibir beneficios del seguro de desempleo por primera vez en las últimas 4 semanas. En otras palabras, la cantidad de personas que han perdido sus trabajos durante el periodo dado.
El indicador se usa para valorar el estado del mercado laboral y la salud económica general de los EE.UU. Puesto que la información recopilada mensualmente es altamente volátil, los economistas habitualmente monitorean los datos promedio mensuales. La alta volatilidad puede deberse a diferentes factores. Por ejemplo, puede haber menos solicitudes durante las semanas laborales reducidas.
El crecimiento sistemático del indicador apunta a un debilitamiento del mercado laboral y un aumento en el desempleo. Las peticiones iniciales del subsidio de desempleo normalmente aumentan antes de que la economía entre en recesión (o bien disminuye antes de que la economía comience a recuperarse). Por lo tanto, se considera un fuerte indicador avanzado de la salud de la economía de los EE.UU.
Además, la Fed tiene en cuenta el estado del mercado laboral en su decisión sobre la tasa de interés. Por lo tanto, un crecimiento de las peticiones del subsidio de desempleo registrado durante varios meses consecutivos puede tener un efecto negativo en las cotizaciones del dólar estadounidense.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
pronóstico
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Número medio de peticiones del subsidio de desempleo en EE.UU. (United States Initial Jobless Claims 4-Week Average)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas
La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).
