Las Ventas Minoristas m/m muestran el cambio en las ventas minoristas de Corea del Sur en el mes reportado en comparación con el anterior. Para el cálculo se usan los datos ajustados por inflación ofrecidos por los minoristas del país. El aumento de las ventas minoristas puede tener un impacto positivo en las cotizaciones del won surcoreano.

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Ventas Minoristas de Corea del Sur m/m (South Korea Retail Sales m/m)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).