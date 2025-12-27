CalendarioSecciones

Índice Compuesto de Gerentes de Compras (PMI) de China (China Composite Purchasing Managers Index (PMI))

País:
China
CNY, Yuan chino
Fuente:
Oficina Nacional de Estadísticas (National Bureau of Statistics)
Sector:
Negocios
Media 49.7
50.0
Última versión Importancia Actual Pronóstico
Anterior
49.7
Próxima versión Actual Pronóstico
Anterior
El PMI Compuesto es un informe mensual resumido que abarca los cambios en las condiciones de trabajo de las empresas privadas en los sectores de la industria y los servicios. El cálculo del indicador se basa en las encuestas realizadas a los representantes de varias empresas. Cada respuesta se ponderará según el tamaño de la empresa y su contribución a la producción total o los servicios del subsector al que pertenece. Así, las empresas de mayor importancia contribuyen más al cálculo del indicador. El índice refleja las condiciones de los negocios en el país. Los valores por encima de 50 pueden tener un impacto positivo en las cotizaciones del yuan.

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
nov 2025
49.7
50.0
oct 2025
50.0
50.6
sept 2025
50.6
50.5
ago 2025
50.5
50.2
jul 2025
50.2
50.7
jun 2025
50.7
50.4
may 2025
50.4
50.2
abr 2025
50.2
51.4
mar 2025
51.4
51.1
feb 2025
51.1
50.1
ene 2025
50.1
52.2
dic 2024
52.2
50.8
nov 2024
50.8
50.8
oct 2024
50.8
50.4
sept 2024
50.4
50.1
ago 2024
50.1
50.2
jul 2024
50.2
50.5
jun 2024
50.5
51.0
may 2024
51.0
51.7
abr 2024
51.7
52.7
mar 2024
52.7
50.9
feb 2024
50.9
50.9
ene 2024
50.9
50.3
dic 2023
50.3
50.4
nov 2023
50.4
50.7
oct 2023
50.7
52.0
sept 2023
52.0
51.3
ago 2023
51.3
51.1
jul 2023
51.1
52.3
jun 2023
52.3
52.9
may 2023
52.9
54.4
abr 2023
54.4
57.0
mar 2023
57.0
56.4
feb 2023
56.4
52.9
ene 2023
52.9
42.6
dic 2022
42.6
47.1
nov 2022
47.1
49.0
oct 2022
49.0
50.9
sept 2022
50.9
51.7
ago 2022
51.7
52.5
jul 2022
52.5
54.1
jun 2022
54.1
48.4
may 2022
48.4
42.7
abr 2022
42.7
48.8
mar 2022
48.8
51.2
feb 2022
51.2
51.0
ene 2022
51.0
52.2
dic 2021
52.2
52.2
nov 2021
52.2
50.8
oct 2021
50.8
51.7
