Las Reservas de Divisa Extranjera de Hong Kong muestran el valor total de las reservas de divisas, valores, depósitos bancarios, obligaciones, bonos del tesoro, derechos especiales de giro y reservas de oro de Hong Kong. Un valor superior al esperado puede considerarse positivo para las cotizaciones del dólar de Hong Kong, mientras que un valor inferior generalmente se considera negativo.

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Reservas de Moneda Extranjera de Hong Kong (Hong Kong Foreign Exchange Reserves)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).