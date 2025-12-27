El Índice de Producción Industrial (IPI) a/a mide la evolución de la producción del sector industrial, excluida la construcción, en el mes reportado en comparación con el mismo mes del año anterior. Es un índice cuantificativo que refleja el cambio en la cantidad y la calidad de la producción industrial respecto a un periodo anterior, el periodo base, al que se le asigna el valor 100 (año 2015).

Se trata de un indicador de carácter coyuntural, cuya misión es mostrar la evolución que experimenta el volumen de Valor Añadido Bruto dependiendo de los factores del sector industrial. Como valoración de esta variable se calcula la producción física de la actividad industrial. Para ello, se usa un índice de Laspeyres ponderado. Asimismo, permite identificar el ciclo económico, lo que lo hace muy útil a la hora de monitorear distintos valores de amplia magnitud, entre los que sobresalen el desarrollo del sector industrial y la actividad económica en general.

El Índice de Producción Industrial acusa un fuerte nivel de estacionalidad, agudizado especialmente en el verano, momento en que que la producción industrial sufre un descenso sustancial a causa de las vacaciones, en especial durante agosto. Por ello, el IPI se ajusta en función del calendario de laborables y festivos, y se desestacionaliza, compensando el efecto de las variaciones inferiores a un año.

La metodología utilizada para la elaboración del índice está armonizada en los países de la Unión Europea, lo que lo hace plenamente comparable. En España, la medición corre a cargo del Instituto Nacional de Estadística desde 1975 a nivel nacional, y desde 2002 a nivel de Comunidades Autónomas.

En la actualidad, el IPI se publica corregido a efectos estacionales y con el calendario base de 2010. La información para la elaboración del índice se obtiene a partir de una encuesta realizada a unos 11.500 establecimientos industriales, en relación a una cesta de productos representativos de todo el sector industrial, con la exclusión de la construcción. La estadística de base que se utiliza para calcular las ponderaciones de las distintas ramas de la industria y de las Comunidades Autónomas es la Encuesta Industrial, también elaborada por el INE. El crecimiento de la producción industrial puede influir positivamente en las cotizaciones del euro.

Gráfico de los últimos valores: