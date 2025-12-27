El Índice de Precios de Bienes Importados excl. Petróleo m/m muestra el cambio en los precios de los bienes y servicios importados a los EE.UU., en el mes reportado en comparación con el anterior. El precio del petróleo queda excluido del cálculo del índice. Un valor por debajo de lo esperado se considera favorable para el dólar estadounidense, mientras que un valor superior a lo esperado se considera negativo.

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Precios de Bienes Importados de los EE.UU. excl. Petróleo m/m (United States Import Price Index excl. Petroleum m/m)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).