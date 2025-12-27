La Producción Industrial de Noruega m/m muestra el cambio en la producción de las empresas del sector industrial noruego. El indicador muestra el cambio en el valor total añadido de las mercancías manufacturadas en el mes dado en comparación con el mes anterior.

El índice de producción forma parte de las estadísticas de corto plazo calculadas para monitorear el estado de la economía del país. Además, forma parte de las cuentas nacionales trimestrales de Noruega y, por consiguiente, contribuye al cálculo del PIB.

El índice se calcula con la ayuda de una encuesta mensual realizada a 1.600 empresas, que corre cargo de la Oficina Central de Estadísticas de Noruega. La encuesta es obligatoria, y las empresas que no ofrezcan la información pertinente pueden ser multadas.

El valor añadido se valora mediante dos variables según el sector de operación de la empresa. Para algunas industrias, como la agricultura, la minería y otras, se mide el volumen físico de producción. Para otras, como la industria textil, de impresión y similares, la producción se mide en términos de horas de trabajo. Los datos del indicador se ajustan estacionalmente.

El Índice de Producción Industrial es uno de los indicadores más importantes en cuanto a las estadísticas económicas a corto plazo para el país. Los analistas lo usan para valorar los primeros cambios en el desarrollo económico, y también para pronosticar el PIB noruego.

El aumento de la producción indica una expansión de la economía nacional, y puede considerarse positivo para las cotizaciones de la corona noruega.

Gráfico de los últimos valores: