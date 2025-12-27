El Índice de Producción Industrial a/a mide la producción mensual de la industria manufacturera en Alemania en el mes reportado en comparación con el mismo mes del año anterior. Debido a su periodicidad, a su rápida disponibilidad y al desglose detallado según la actividad económica, es un indicador central y actualizado del desarrollo económico.

En las empresas con más de 50 empleados, las oficinas estadísticas de los estados federales analizan la producción mensual de más de 6,000 productos según el valor y la cantidad. La aportación de las empresas con más de 20 empleados se recopila trimestralmente, asimismo, se incluyen los índices mensuales. Las cifras establecidas, que se entregan a la Oficina Federal de Estadística el 25 del mes siguiente, abarcan el 80% del valor de la producción industrial alemana; dichas cifras luego se combinan en los índices del sector económico con valores de producción bruta.

Los índices de actividad de cuatro dígitos se usan para los agregados más altos de las actividades económicas - de tres dígitos, dos dígitos y del grupo principal - hasta el índice de producción total, la proporción del valor agregado bruto al coste factor de cada actividad económica en el valor total de la industria manufacturera en el año base. Estas cifras de valor agregado proceden de la encuesta anual de la estructura de costes en el sector manufacturero. Para mejorar la calidad de los índices de producción mensuales, se ajustan para cada actividad al nivel del índice de producción trimestral correspondiente.

Los actuales índices de producción mensuales son provisionales y todavía contienen un poco menos del 10% de valoraciones. Para mejorar la calidad del sentido de los índices en el margen actual, se integra la necesidad esperada de corrección en el cálculo de los resultados provisionales. La necesidad de corrección que resulta del ajuste del índice mensual al índice trimestral supone actualmente menos del 0,5% en promedio anual.

El índice de producción no considera la producción de las empresas con menos de 20 empleados. Asimismo, el índice de producción representa solo la parte del valor de producción que es cubierta por la clasificación de productos. Por ello, faltan los valores de producción de actividades no industriales tales como el comercio, el transporte, los servicios y aquellas partes de la producción física no incluidas en la clasificación actual de productos.

El Índice de Producción Industrial a/a de la manufactura muestra el cambio promedio en el índice de producción durante el mes reportado en comparación con el mismo mes del año anterior. El aumento de la producción industrial puede influir positivamente en las cotizaciones del euro.

