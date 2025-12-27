CalendarioSecciones

Calendario económico

Países

Índice Compuesto de Gerentes de Compras (PMI) de Australia de S&P Global (S&P Global Australia Composite Purchasing Managers Index (PMI))

País:
Australia
AUD, Dólar australiano
Fuente:
S&P Global
Sector:
Negocios
Media 52.6
52.1
Última versión Importancia Actual Pronóstico
Anterior
52.6
Próxima versión Actual Pronóstico
Anterior
  • Panorámica
  • Gráfico
  • Historia
  • Widget

El PMI Compuesto del Commonwealth Bank de Australia es un informe mensual resumido que abarca los cambios en las condiciones de trabajo de las empresas privadas en los sectores de la industria y los servicios. El cálculo del indicador se basa en las encuestas realizadas a los representantes de varias empresas. Cada respuesta se ponderará según el tamaño de la empresa y su contribución a la producción total o los servicios del subsector al que pertenece. Así, las empresas de mayor importancia contribuyen más al cálculo del indicador. El índice refleja las condiciones de los negocios en el país. Las lecturas por encima de 50 pueden tener un impacto positivo en las cotizaciones del dólar australiano.

Gráfico de los últimos valores:

datos actuales

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Índice Compuesto de Gerentes de Compras (PMI) de Australia de S&P Global (S&P Global Australia Composite Purchasing Managers Index (PMI))".

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
nov 2025
52.6
52.1
oct 2025
52.1
52.4
sept 2025
52.4
55.5
ago 2025
55.5
53.8
jul 2025
53.8
51.6
jun 2025
51.6
50.5
may 2025
50.5
51.0
abr 2025
51.0
51.6
mar 2025
51.6
50.6
feb 2025
50.6
51.1
ene 2025
51.1
50.2
dic 2024
50.2
50.2
nov 2024
50.2
50.2
oct 2024
50.2
49.6
sept 2024
49.6
51.7
ago 2024
51.7
49.9
jul 2024
49.9
50.7
jun 2024
50.7
52.1
may 2024
52.1
53.0
abr 2024
53.0
53.3
mar 2024
53.3
52.1
feb 2024
52.1
49.0
ene 2024
49.0
46.9
dic 2023
46.9
47.4
dic 2023 prelim.
47.4
46.2
nov 2023
46.2
46.4
nov 2023 prelim.
46.4
47.6
oct 2023
47.6
47.3
oct 2023 prelim.
47.3
51.5
sept 2023
51.5
50.2
sept 2023 prelim.
50.2
48.0
ago 2023
48.0
47.1
ago 2023 prelim.
47.1
48.2
jul 2023
48.2
48.3
jul 2023 prelim.
48.3
50.1
jun 2023
50.1
50.5
jun 2023 prelim.
50.5
51.6
may 2023
51.6
51.2
may 2023 prelim.
51.2
53.0
abr 2023
53.0
52.2
abr 2023 prelim.
52.2
48.5
mar 2023
48.5
48.1
mar 2023 prelim.
48.1
50.6
feb 2023
50.6
49.2
feb 2023 prelim.
49.2
48.5
ene 2023
48.5
48.2
ene 2023 prelim.
48.2
47.5
dic 2022
47.5
47.3
dic 2022 prelim.
47.3
48.0
nov 2022
48.0
47.7
123
Exportar informe

Widget del calendario económico para su sitio web

Cree su calendario personal de eventos económicos a su medida: para eso basta con especificar solamente sus tamaños y el período de visualización. Le concedemos el derecho a usar libremente este widget en sus sitios web, pero a cambio rogamos mantenga la invariabilidad del código que facilitamos.

Los datos del Calendario se proporcionan tal como son -la frecuencia y el horario de la publicación de noticias económicas, así como los propios valores de los indicadores pueden alterarse sin nuestro conocimiento. Usted puede usar los datos proporcionados, pero acepta sin condiciones que asume todos los riesgos relacionados con la toma de decisiones comerciales basadas en los datos del Calendario.

El plugin oficial para los sitios web de WordPress

El plugin oficial para los sitios web de WordPress

Descargar
MQL5 Algo Trading Community
Tipo de widget
Idioma
Esquema de color
Formato de fecha
Tamaño
×
Representar información
Periodo del calendario por defecto
Su código de integración