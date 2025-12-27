Calendario económico
El PMI Compuesto del Commonwealth Bank de Australia es un informe mensual resumido que abarca los cambios en las condiciones de trabajo de las empresas privadas en los sectores de la industria y los servicios. El cálculo del indicador se basa en las encuestas realizadas a los representantes de varias empresas. Cada respuesta se ponderará según el tamaño de la empresa y su contribución a la producción total o los servicios del subsector al que pertenece. Así, las empresas de mayor importancia contribuyen más al cálculo del indicador. El índice refleja las condiciones de los negocios en el país. Las lecturas por encima de 50 pueden tener un impacto positivo en las cotizaciones del dólar australiano.
