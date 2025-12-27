El indicador de Inversión Fija Bruta de México m/m muestra los cambios en el volumen total de la formación bruta de capital fijo de México en el periodo reportado, en comparación con el mes anterior. El cálculo del indicador incluye los activos usados en el proceso de producción durante más de un año, y que además estén sujetos a derechos de propiedad. La información relevante se ajusta de manera estacional.

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Inversión Fija Bruta de México m/m (Mexico Gross Fixed Investments m/m)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).