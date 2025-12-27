El Índice de Precios al Consumidor (IPC) excl. Energía y Comida no Procesada m/m muestra el cambio en los precios de una cesta de bienes y servicios en el mes actual en comparación con el mes anterior.

El IPC muestra el cambio en los precios desde la perspectiva de los hogares, es decir, los consumidores finales de los bienes y servicios. El cálculo del índice incluye ropa, vivienda, servicios domésticos, salud, transporte, comunicaciones, recreación y cultura, educación, hoteles y restaurantes, y "varios". Este tipo de IPC no incluye la energía y los alimentos no procesados, ya que sus precios pueden variar considerablemente durante el mismo mes.

El IPC se calcula por separado para cada país de la zona euro. Después, la Eurostat compila los datos obtenidos en el Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) de acuerdo con la metodología aprobada. El IPC m/m se calcula con ayuda de una muestra de precios originales no ajustados.

El IPC es un indicador clave para valorar la inflación, y es utilizado por los bancos como referencia para futuras decisiones sobre las tasas de interés y otras medidas de política monetaria. El impacto del índice en las cotizaciones del euro generalmente no es significativo, ya que el IPC se mantiene en el nivel de inflación objetivo del BCE.

Gráfico de los últimos valores: