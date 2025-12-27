Calendario económico
Índice de Precios al Consumidor (IPC) de la Unión Europea excl. Energía y Comida no Procesada m/m (European Union Consumer Price Index (CPI) excl. Energy and Unprocessed Food m/m)
|Baja
|-0.4%
|-0.4%
|
-0.4%
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
|-0.3%
|
-0.4%
|Próxima versión
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) excl. Energía y Comida no Procesada m/m muestra el cambio en los precios de una cesta de bienes y servicios en el mes actual en comparación con el mes anterior.
El IPC muestra el cambio en los precios desde la perspectiva de los hogares, es decir, los consumidores finales de los bienes y servicios. El cálculo del índice incluye ropa, vivienda, servicios domésticos, salud, transporte, comunicaciones, recreación y cultura, educación, hoteles y restaurantes, y "varios". Este tipo de IPC no incluye la energía y los alimentos no procesados, ya que sus precios pueden variar considerablemente durante el mismo mes.
El IPC se calcula por separado para cada país de la zona euro. Después, la Eurostat compila los datos obtenidos en el Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) de acuerdo con la metodología aprobada. El IPC m/m se calcula con ayuda de una muestra de precios originales no ajustados.
El IPC es un indicador clave para valorar la inflación, y es utilizado por los bancos como referencia para futuras decisiones sobre las tasas de interés y otras medidas de política monetaria. El impacto del índice en las cotizaciones del euro generalmente no es significativo, ya que el IPC se mantiene en el nivel de inflación objetivo del BCE.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
pronóstico
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Índice de Precios al Consumidor (IPC) de la Unión Europea excl. Energía y Comida no Procesada m/m (European Union Consumer Price Index (CPI) excl. Energy and Unprocessed Food m/m)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas
La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).
