El Índice de Gerentes de Compras (PMI) de la Manufactura de Markit muestra el entorno empresarial en el sector industrial japonés. El índice se calcula mensualmente con la ayuda de varias encuestas realizadas a los gerentes de las compañías manufactureras, que incluyen puntos como los nuevos pedidos, las ventas, los inventarios, los proveedores y las perspectivas de la industria. Este índice mide el nivel de actividad de los gerentes de compras en el sector manufacturero.

En general, la encuesta del PMI de Markit selecciona un grupo de empresas para mostrar las condiciones comerciales en las principales industrias de cada país, y ofrece un material que determina el cambio comercial en un momento anterior a otros indicadores económicos. La encuesta ofrece las mismas preguntas sobre los mismos artículos en todos los países y regiones investigados, para que resulte más fácil comparar los datos.

Un valor superior a 50 indica una expansión en el sector; un valor por debajo de 50 indica una contracción.

Dado que los gerentes de compras generalmente tienen acceso temprano a los datos sobre su desempeño, los comerciantes monitorean de cerca estas publicaciones. El PMI se considera un indicador principal del desarrollo económico general.

Un índice más alto de lo esperado suele interpretarse como positivo/alcista para el JPY, mientras que un índice más bajo de lo esperado suele interpretarse como negativo/bajista para el JPY.

