Calendario económico
Índice de Actividad Empresarial en el Sector Manufacturero de Japón del au Jibun Bank (au Jibun Bank Japan Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))
|Baja
|48.7
|48.7
|
48.2
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
|48.9
|
48.7
|Próxima versión
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
El Índice de Gerentes de Compras (PMI) de la Manufactura de Markit muestra el entorno empresarial en el sector industrial japonés. El índice se calcula mensualmente con la ayuda de varias encuestas realizadas a los gerentes de las compañías manufactureras, que incluyen puntos como los nuevos pedidos, las ventas, los inventarios, los proveedores y las perspectivas de la industria. Este índice mide el nivel de actividad de los gerentes de compras en el sector manufacturero.
En general, la encuesta del PMI de Markit selecciona un grupo de empresas para mostrar las condiciones comerciales en las principales industrias de cada país, y ofrece un material que determina el cambio comercial en un momento anterior a otros indicadores económicos. La encuesta ofrece las mismas preguntas sobre los mismos artículos en todos los países y regiones investigados, para que resulte más fácil comparar los datos.
Un valor superior a 50 indica una expansión en el sector; un valor por debajo de 50 indica una contracción.
Dado que los gerentes de compras generalmente tienen acceso temprano a los datos sobre su desempeño, los comerciantes monitorean de cerca estas publicaciones. El PMI se considera un indicador principal del desarrollo económico general.
Un índice más alto de lo esperado suele interpretarse como positivo/alcista para el JPY, mientras que un índice más bajo de lo esperado suele interpretarse como negativo/bajista para el JPY.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
pronóstico
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Índice de Actividad Empresarial en el Sector Manufacturero de Japón del au Jibun Bank (au Jibun Bank Japan Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas
La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).
