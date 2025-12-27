CalendarioSecciones

Índice de Actividad Empresarial en el Sector Manufacturero de Japón del au Jibun Bank (au Jibun Bank Japan Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))

País:
Japón
JPY, Yen Japonés
Fuente:
S&P Global
Sector:
Negocios
El Índice de Gerentes de Compras (PMI) de la Manufactura de Markit muestra el entorno empresarial en el sector industrial japonés. El índice se calcula mensualmente con la ayuda de varias encuestas realizadas a los gerentes de las compañías manufactureras, que incluyen puntos como los nuevos pedidos, las ventas, los inventarios, los proveedores y las perspectivas de la industria. Este índice mide el nivel de actividad de los gerentes de compras en el sector manufacturero.

En general, la encuesta del PMI de Markit selecciona un grupo de empresas para mostrar las condiciones comerciales en las principales industrias de cada país, y ofrece un material que determina el cambio comercial en un momento anterior a otros indicadores económicos. La encuesta ofrece las mismas preguntas sobre los mismos artículos en todos los países y regiones investigados, para que resulte más fácil comparar los datos.

Un valor superior a 50 indica una expansión en el sector; un valor por debajo de 50 indica una contracción.

Dado que los gerentes de compras generalmente tienen acceso temprano a los datos sobre su desempeño, los comerciantes monitorean de cerca estas publicaciones. El PMI se considera un indicador principal del desarrollo económico general.

Un índice más alto de lo esperado suele interpretarse como positivo/alcista para el JPY, mientras que un índice más bajo de lo esperado suele interpretarse como negativo/bajista para el JPY.

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
nov 2025
48.7
48.7
48.2
oct 2025
48.2
48.9
48.5
sept 2025
48.5
49.4
49.7
ago 2025
49.7
49.4
48.8
jul 2025
48.8
49.5
50.4
jun 2025
50.4
48.7
49.0
may 2025
49.0
48.7
48.7
abr 2025
48.7
48.7
48.3
mar 2025
48.3
48.9
49.0
feb 2025
49.0
49.1
48.8
ene 2025
48.8
49.3
49.5
dic 2024
49.5
50.0
49.0
nov 2024
49.0
46.0
49.2
oct 2024
49.2
50.2
49.7
sept 2024
49.7
50.0
49.8
ago 2024
49.8
49.7
49.1
jul 2024
49.1
50.4
50.0
jun 2024
50.0
49.4
50.4
may 2024
50.4
48.9
49.6
abr 2024
49.6
47.8
48.2
mar 2024
48.2
47.6
47.2
feb 2024
47.2
47.9
48.0
ene 2024
48.0
47.8
47.9
dic 2023
47.9
47.7
47.7
dic 2023 prelim.
47.7
48.2
48.3
nov 2023
48.3
48.1
48.1
nov 2023 prelim.
48.1
48.6
48.7
oct 2023
48.7
48.5
48.5
oct 2023 prelim.
48.5
48.5
48.5
sept 2023
48.5
48.6
48.6
sept 2023 prelim.
48.6
49.6
49.6
ago 2023
49.6
49.7
49.7
ago 2023 prelim.
49.7
49.5
49.6
jul 2023
49.6
49.4
49.4
jul 2023 prelim.
49.4
49.8
49.8
jun 2023
49.8
49.8
49.8
jun 2023 prelim.
49.8
50.7
50.6
may 2023
50.6
50.8
50.8
may 2023 prelim.
50.8
49.5
49.5
abr 2023
49.5
49.5
49.5
abr 2023 prelim.
49.5
48.9
49.2
mar 2023
49.2
48.6
48.6
mar 2023 prelim.
48.6
47.5
47.7
feb 2023
47.7
47.4
47.4
feb 2023 prelim.
47.4
48.9
48.9
ene 2023
48.9
48.9
48.9
ene 2023 prelim.
48.9
48.9
48.9
dic 2022
48.9
48.8
48.8
dic 2022 prelim.
48.8
48.0
49.0
nov 2022
49.0
49.4
49.4
