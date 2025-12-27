Las Importaciones de Australia m/m miden el cambio en el valor en dólares de los bienes y servicios adquiridos por residentes australianos desde el extranjero en el mes reportado. El cálculo en la divisa de EE.UU. del valor de la importación ofrece una comparación adecuada de las importaciones de Australia con otros países y una valoración correcta de las estadísticas comerciales. Los economistas utilizan el indicador para valorar la estructura e intensidad de los flujos comerciales.

Las estadísticas comerciales se calculan usando como base la información que las compañías importadoras ofrecen a las agencias gubernamentales. Los datos se ajustan antes de ser añadidos a la balanza de pagos. En la práctica, el cálculo de las estadísticas de exportación se basa en las mercancías que se someten al procedimiento aduanero y para las cuales se prepara una declaración aduanera.

Quedan excluidos del cálculo los siguientes grupos de productos:

Las importaciones temporales de bienes no destinados a la venta (bienes de tránsito, obras de arte para la exhibición, caballos de carreras, etc.; o los artículos exportados para ser reparados)

Los periódicos y publicaciones periódicas enviados a Australia bajo suscripción directa

Los vehículos destinados al transporte de mercancías y pasajeros

Los productos en medios digitales (películas, grabaciones de audio, libros en línea, etc.)

Los desperdicios y desechos sin valor comercial

Otros artículos

El cambio en el volumen de las importaciones es uno de los factores más importantes para evaluar el desarrollo económico. Este indicador es un componente significativo del PIB nacional.

Sin embargo, la influencia de las importaciones en las cotizaciones del dólar australiano es ambigua y depende del contexto de los ciclos económicos y otros indicadores económicos, tales como la dinámica de producción. Generalmente, los residentes de Australia necesitan vender dólares australianos y comprar divisas extranjeras para pagar al proveedor por la entrega del producto importado. Por lo tanto, un crecimiento intenso de las importaciones puede considerarse un factor negativo para las cotizaciones de la moneda nacional. No obstante, el efecto de este componente de la balanza comercial sobre la volatilidad del dólar australiano suele ser de corto plazo.

