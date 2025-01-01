El Libro Beige de la Reserva Federal (FRS) es publicado por la Junta de la Reserva Federal de los EE. UU. Es un informe sobre las actuales condiciones económicas en 12 regiones del país, preparado por 12 bancos de las reservas federales regionales. Se publica 8 veces al año antes de la reunión del FOMC.

El Libro Beige describe las condiciones económicas regionales y ofrece previsiones basadas en una variedad de información recopilada directamente de fuentes locales. Dicha información permite determinar las dinámicas y detectar las tendencias economicas emergentes, que no pueden ser definidas a partir de los índices populares comunes.

La información se recopila a partir de una amplia gama de fuentes comerciales y públicas, utilizando varios métodos formales e informales. Cada banco de la Reserva Federal recopila información real sobre las condiciones económicas actuales en su distrito: informes de los gerentes bancarios y sus sucursales, entrevistas telefónicas, entrevistas online y personales con representantes de negocios, economistas, expertos en el mercado, etcétera.

La información "anecdótica" proporcionada por el Libro Beige complementa los datos oficiales usados por los economistas y la Reserva Federal. Esta información permite comparar las condiciones económicas en diferentes regiones, lo que puede resultar útil a la hora de evaluar las perspectivas de la economía nacional. Asimismo, el Libro Beige ayuda a la Fed a monitorear constantemente el sentimiento de los círculos empresariales y las organizaciones públicas. El FOMC toma en cuenta la información contenida en el Libro Beige al tomar las decisiones sobre la tasa de interés a corto plazo.