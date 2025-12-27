Calendario económico
Producción Manufacturera de Noruega a/a (Norway Manufacturing Production y/y)
|Baja
|2.3%
|4.1%
|
2.9%
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
|3.4%
|
2.3%
|Próxima versión
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
La Producción Manufacturera Noruega a/a mide el cambio en la producción de las empresas de todos los sectores manufactureros del país. El indicador muestra el cambio en el valor total añadido de las mercancías manufacturadas en el mes dado en comparación con el mismo mes del año anterior.
La producción manufacturera supone aproximadamente el 27% de la producción total de Noruega. Incluye los siguientes sectores:
- alimentos, bebidas y tabaco
- petróleo refinado, producción química y productos farmacéuticos
- maquinaria y equipamientos
- productos metálicos fabricados
- barcos, barcos y plataformas petrolíferas
- equipos informáticos y eléctricos, etcétera.
El índice de producción forma parte de las estadísticas a corto plazo calculadas para monitorear el estado de la economía del país. Además, forma parte de las cuentas nacionales trimestrales de Noruega y, por consiguiente, contribuye al cálculo del PIB.
El índice se calcula con la ayuda de una encuesta mensual realizada a 1.600 empresas, que corre cargo de la Oficina Central de Estadísticas de Noruega. La encuesta es obligatoria, y las empresas que no ofrezcan la información pertinente pueden ser multadas.
El Índice de Producción es uno de los indicadores más importantes de las estadísticas económicas de corto plazo para el país. Los analistas lo usan para valorar los primeros cambios en el desarrollo económico, y también para pronosticar el PIB noruego.
El aumento de la producción indica una expansión de la economía nacional, y puede considerarse positivo para las cotizaciones de la corona noruega.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
pronóstico
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Producción Manufacturera de Noruega a/a (Norway Manufacturing Production y/y)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas
La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).
Widget del calendario económico para su sitio web
Cree su calendario personal de eventos económicos a su medida: para eso basta con especificar solamente sus tamaños y el período de visualización. Le concedemos el derecho a usar libremente este widget en sus sitios web, pero a cambio rogamos mantenga la invariabilidad del código que facilitamos.
Los datos del Calendario se proporcionan tal como son -la frecuencia y el horario de la publicación de noticias económicas, así como los propios valores de los indicadores pueden alterarse sin nuestro conocimiento. Usted puede usar los datos proporcionados, pero acepta sin condiciones que asume todos los riesgos relacionados con la toma de decisiones comerciales basadas en los datos del Calendario.
El plugin oficial para los sitios web de WordPress