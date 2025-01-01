Calendario económico
Discurso del Vicepresidente del Banco Central Europeo (ECB), Luis de Guindos (European Central Bank (ECB) Vice President de Guindos Speech)
País:
Unión Europea
EUR, Euro
Sector:
Dinero
La declaración del Vicepresidente del Banco Central Europeo (ECB Vice President Speech) ocupa el segundo lugar en el grado de influencia entre los discursos públicos de los funcionarios de la autoridad reguladora europea.
Si por el discurso podemos deducir la posibilidad de ajuste monetario, esto tendrá un impacto positivo sobre el euro.