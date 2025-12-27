La Oferta de dinero M2 del Banco de Japón a/a muestra el stock completo de moneda en efectivo, así como otros activos líquidos usados en la economía del país. El índice muestra el cambio en el mes dado, en comparación con el mismo mes del año anterior.

La Oferta de dinero M2 incluye el efectivo y los activos residuales que empresas y particulares pueden usar para realizar pagos. Este índice, también conocido como "oferta de dinero", incluye la cantidad de moneda disponible dentro de la economía para comprar bienes y servicios. Tenga en cuenta que la metodología de cálculo de la oferta monetaria varía entre países.

El índice mide la inflación en el país. El aumento excesivo de la oferta monetaria puede causar inflación y generar temores de que el gobierno pueda limitar el crecimiento del dinero permitiendo que aumenten las tasas de interés, lo que a su vez reduce los precios futuros.

El Banco de Japón ha aumentado rápidamente la oferta de yenes japoneses, pero no ha dado lugar a una inflación. Muchos japoneses tienden a ahorrar dinero; los ancianos en particular suelen preferir los ahorros en efectivo, llamados "Tansu Yokin".

Un índice más alto de lo esperado suele interpretarse como positivo/alcista para el JPY, mientras que un índice más bajo de lo esperado suele interpretarse como negativo/bajista para el JPY.

Gráfico de los últimos valores: