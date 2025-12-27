Los nuevos pedidos de la manufactura abarcan los precios (sin IVA) de todos los pedidos para el suministro de productos fabricados internamente (o subcontratados) por empresas con 20 o más empleados en el sector de la manufactura, aceptados en firme durante el mes de reportado.

Para calcular el índice de nuevos pedidos ajustados según el precio en la fabricación, se dividen los resultados mensuales por los resultados del año base 2015. Asimismo, el resultado global se calcula como el promedio ponderado de los resultados de las diferentes actividades económicas. Los pesos se corresponden con la importancia de las ramas individuales de la economía en el año base 2015. Esto se hace así para excluir la influencia de los cambios estructurales entre las ramas de la economía en el desarrollo de los índices.

Los información mensual se recopila para empresas con más de 50 empleados, y los datos trimestrales, para empresas con más de 20 empleados. Luego se incluyen en las estadísticas mensuales para mejorar la calidad.

El indicador de nuevos pedidos m/m muestra el cambio porcentual en el mes reportado en comparación con el mes anterior. Este índice es considerado como un indicador avanzado de la producción industrial. Un índice al alza puede indicar la expansión de la economía alemana e influir positivamente en las cotizaciones del euro.

