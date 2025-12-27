Calendario económico
Promedio de horas semanales en EE.UU. (United States Average Weekly Hours)
|Baja
|34.3
|34.2
|
34.2
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
|34.2
|
34.3
|Próxima versión
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
El Indicador de Promedio de Horas Semanales muestra el número promedio de horas de trabajo por semana para los empleados en empresas privadas no agrícolas de los Estados Unidos.
El cálculo del indicador solo incluye a las personas empleadas en el sector comercial de la economía. El cálculo se basa en una encuesta realizada a aproximadamente 147,000 compañías que proporcionan alrededor de 634,000 empleos en los Estados Unidos.
Las cifras se ajustan estacionalmente para atenuar la volatilidad técnica, que no está relacionada con los cambios en la situación económica.
El cálculo tiene en cuenta todas las esferas del sector de la producción, incluidos la extracción y el procesamiento de recursos, la construcción, la industria ligera y pesada, la información, los servicios financieros, la educación, el cuidado de la salud, el comercio, el transporte, etcétera.
El indicador se usa para valorar el estado del mercado laboral de los EE.UU. Se utiliza en la evaluación de los cambios a corto plazo en la demanda de mano de obra y la intensidad de la producción. El aumento en el Promedio de Horas Semanales no constituye un indicador interpretado por separado. Se evalúa junto con las ganancias promedio por hora. El crecimiento de ambos indicadores puede indicar un crecimiento en la inflación y afectar positivamente a las cotizaciones del dólar. Si las horas de trabajo se reducen y el salario promedio disminuye, nos encontraremos ante un signo perturbador para la economía nacional.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
pronóstico
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Promedio de horas semanales en EE.UU. (United States Average Weekly Hours)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas
La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).
