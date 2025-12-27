CalendarioSecciones

Índice Compuesto de Gerentes de Compras (PMI) de España de S&P Global (S&P Global Spain Composite Purchasing Managers Index (PMI))

País:
España
EUR, Euro
Fuente:
S&P Global
Sector:
Negocios
Media 55.1
56.0
Última versión Importancia Actual Pronóstico
Anterior
55.1
Próxima versión Actual Pronóstico
Anterior
El PMI Compuesto de Markit es un informe de carácter mensual que resume las variaciones en las condiciones de los negocios de las compañías privadas en las esferas de la manufactura y los servicios. El indicador utiliza la información recabada en las encuestas realizadas por los gerentes de compras de las mayores empresas privadas de todo el país en la esfera de la manufactura.

Con frecuencia, los gerentes de compras tienen la posibilidad de valorar los cambios en las condiciones del mercado antes que el resto de los trabajadores de la empresa, ya que las compras anteceden a las actividades de producción de la empresa.

El PMI Compuesto de Markit solo incluye información sobre las compañías privadas. Los gerentes encuestados rellenan un cuestionario en el que valoran los parámetros básicos de su trabajo: los precios recibidos y pagados, el empleo, la producción, los nuevos pedidos, etcétera. A los encuestados se les pide que ofrezcan una estimación relativa, valorando si los parámetros enumerados han mejorado, empeorado o no han cambiado. Los subíndices individuales se calculan en función de estas respuestas. Estos subíndices caracterizan la inflación, el empleo y otros indicadores clave de la actividad económica. Cada respuesta se pondera según el tamaño de la compañía y su aportación a la producción total o a los servicios del subsector al que pertenece. Por ello, las empresas de más importancia contribuyen más al cálculo del indicador. Los valores son ajustados estacionalmente. Lecturas por encima de 50 indican el crecimiento de la economía y pueden tener un impacto positivo en las cotizaciones del euro; las lecturas por debajo indican una eventual contracción de la economía, y las inferiores a 42, una posible recesión. Un valor mayor a lo esperado se considerará positivo para el euro, mientras que un valor menor a lo esperado se considerará negativo para el mismo.

El PMI compuesto es uno de los índices más valorados, por lo que los analistas lo monitorean y analizan al detalle. Asimismo, ofrece información operativa que comprende la actividad comercial del sector privado al completo, y posee la mayor participación en el PIB nacional. Se interpreta como un indicador temprano de la actividad del sector servicios y la inflación.

Gráfico de los últimos valores:

datos actuales

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Índice Compuesto de Gerentes de Compras (PMI) de España de S&P Global (S&P Global Spain Composite Purchasing Managers Index (PMI))".

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
nov 2025
55.1
56.0
oct 2025
56.0
53.8
sept 2025
53.8
53.7
ago 2025
53.7
54.7
jul 2025
54.7
52.1
jun 2025
52.1
51.4
may 2025
51.4
52.5
abr 2025
52.5
54.0
mar 2025
54.0
55.1
feb 2025
55.1
54.0
ene 2025
54.0
56.8
dic 2024
56.8
53.2
nov 2024
53.2
55.2
oct 2024
55.2
56.3
sept 2024
56.3
53.5
ago 2024
53.5
53.4
jul 2024
53.4
55.8
jun 2024
55.8
56.6
may 2024
56.6
55.7
abr 2024
55.7
55.3
mar 2024
55.3
53.9
feb 2024
53.9
51.5
ene 2024
51.5
50.4
dic 2023
50.4
49.8
nov 2023
49.8
50.0
oct 2023
50.0
48.6
sept 2023
48.6
48.6
ago 2023
48.6
51.7
jul 2023
51.7
52.6
jun 2023
52.6
55.2
may 2023
55.2
56.3
abr 2023
56.3
58.2
mar 2023
58.2
55.7
feb 2023
55.7
51.6
ene 2023
51.6
49.9
dic 2022
49.9
49.6
nov 2022
49.6
48.0
oct 2022
48.0
48.4
sept 2022
48.4
50.5
ago 2022
50.5
52.7
jul 2022
52.7
53.6
jun 2022
53.6
55.7
may 2022
55.7
55.7
abr 2022
55.7
53.1
mar 2022
53.1
56.5
feb 2022
56.5
47.9
ene 2022
47.9
55.4
dic 2021
55.4
58.3
nov 2021
58.3
56.2
oct 2021
56.2
57.0
12
