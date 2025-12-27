El PMI Compuesto de Markit es un informe de carácter mensual que resume las variaciones en las condiciones de los negocios de las compañías privadas en las esferas de la manufactura y los servicios. El indicador utiliza la información recabada en las encuestas realizadas por los gerentes de compras de las mayores empresas privadas de todo el país en la esfera de la manufactura.

Con frecuencia, los gerentes de compras tienen la posibilidad de valorar los cambios en las condiciones del mercado antes que el resto de los trabajadores de la empresa, ya que las compras anteceden a las actividades de producción de la empresa.

El PMI Compuesto de Markit solo incluye información sobre las compañías privadas. Los gerentes encuestados rellenan un cuestionario en el que valoran los parámetros básicos de su trabajo: los precios recibidos y pagados, el empleo, la producción, los nuevos pedidos, etcétera. A los encuestados se les pide que ofrezcan una estimación relativa, valorando si los parámetros enumerados han mejorado, empeorado o no han cambiado. Los subíndices individuales se calculan en función de estas respuestas. Estos subíndices caracterizan la inflación, el empleo y otros indicadores clave de la actividad económica. Cada respuesta se pondera según el tamaño de la compañía y su aportación a la producción total o a los servicios del subsector al que pertenece. Por ello, las empresas de más importancia contribuyen más al cálculo del indicador. Los valores son ajustados estacionalmente. Lecturas por encima de 50 indican el crecimiento de la economía y pueden tener un impacto positivo en las cotizaciones del euro; las lecturas por debajo indican una eventual contracción de la economía, y las inferiores a 42, una posible recesión. Un valor mayor a lo esperado se considerará positivo para el euro, mientras que un valor menor a lo esperado se considerará negativo para el mismo.

El PMI compuesto es uno de los índices más valorados, por lo que los analistas lo monitorean y analizan al detalle. Asimismo, ofrece información operativa que comprende la actividad comercial del sector privado al completo, y posee la mayor participación en el PIB nacional. Se interpreta como un indicador temprano de la actividad del sector servicios y la inflación.

