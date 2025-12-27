Calendario económico
Índice de Precios al Productor en la Unión Europea, m/m (European Union Producer Price Index (PPI) m/m)
|Baja
|0.1%
|0.1%
|
-0.1%
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
|-0.2%
|
0.1%
|Próxima versión
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
El Índice de Precios al Productor (IPP) m/m caracteriza el cambio en los precios de los bienes fabricados en la zona euro y vendidos en el mercado interno, en el mes especificado en comparación con el anterior. El índice se calcula desde la perspectiva del productor. El valor muestra los precios básicos que no incluyen IVA e impuestos similares directamente relacionados con la circulación de productos. Los montos reales de las transacciones se utilizan en el cálculo para mostrar el movimiento del precio real.
Eurostat calcula y publica los datos agregados para todos los Estados Miembros. La información se obtiene a partir de una encuesta realizada a varios miles de empresas manufactureras. Los fabricantes se dividen en tres grupos: empresas mineras, empresas industriales y proveedores de electricidad, gas y agua. El cambio de precio se calcula en comparación con el periodo base. El periodo base se revisa cada 5 años y actualmente se establece en 2010. Los pesos relativos de los Estados Miembros en el cálculo del índice agregado también se revisan periódicamente.
El IPP registra el movimiento de los precios a nivel de producción, antes de que los productos aparezcan en el mercado minorista. Por lo tanto, permite predecir cambios adicionales en los precios a nivel del consumidor. El IPP se usa como indicador principal de las presiones inflacionarias. Los datos se utilizan al preparar la política monetaria.
El crecimiento del indicador puede tener un efecto positivo en las cotizaciones del euro.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
pronóstico
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Índice de Precios al Productor en la Unión Europea, m/m (European Union Producer Price Index (PPI) m/m)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas
La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).
