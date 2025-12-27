Calendario económico
Reservas de Moneda Extranjera de China (China Foreign Exchange Reserves)
|Baja
|$3.346 T
|$3.368 T
|
$3.343 T
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
|$3.353 T
|
$3.346 T
|Próxima versión
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
Las Reservas de Divisas Extranjeras reflejan la cantidad total de divisas en poder del Banco Popular de China. Las reservas de divisas incluyen billetes de banco, depósitos bancarios, bonos, letras del tesoro y otros valores del gobierno, así como derechos especiales de giro emitidos por el FMI, y una posición de reserva en el FMI.
Las Reservas de Divisas Extranjeras de China incluyen todas las divisas de las reservas globales (el dólar estadounidense, que representa más de la mitad de las reservas, el euro, la libra esterlina, el yen japonés y el franco suizo), así como las monedas de otras más grandes economías mundiales.
Las reservas de divisas se utilizan principalmente para garantizar la flexibilidad y la estabilidad del sistema financiero de China. La diversificación de los activos financieros protege contra golpes bruscos. Además, las reservas de divisas se usan tradicionalmente para controlar la moneda nacional. Cualquier moneda de cualquier país (en particular, el yuan) es solo un pagaré del estado emisor con la garantía de que se mantendrá su valor. Las reservas de divisas del país constituyen formas alternativas de dinero para respaldar el yuan. Además, las reservas de divisas se utilizan generalmente como un instrumento de política monetaria (el país vende o acumula activos en divisas, dependiendo del efecto deseado sobre su propia tasa de cambio).
Desde de marzo de 2018, China posee las reservas de divisas más grandes del mundo. Las estadísticas sobre las reservas de divisas se publican cada tres meses. La influencia de este indicador en las cotizaciones del yuan depende de los factores acompañantes.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
pronóstico
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Reservas de Moneda Extranjera de China (China Foreign Exchange Reserves)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas
La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).
