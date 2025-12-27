La Tasa de Desempleo muestra el porcentaje de personas desempleadas en relación con la fuerza de trabajo civil total. En el cálculo del indicador, se definen como desempleadas a aquellas personas que han estado buscando trabajo activamente durante las últimas cuatro semanas y no pueden comenzar a trabajar ahora. Dicha persona se incluye en la tasa de desempleo independientemente de si está recibiendo subsidios de desempleo o no.

Los datos estadísticos sobre el desempleo se recopilan con la ayuda de una entrevista realizada a aproximadamente 110,000 personas (60,000 hogares) en todo el país. Los menores de 16 años, los miembros de las fuerzas armadas y las personas recluidas en instalaciones correccionales y hospitales psiquiátricos están excluidos de la encuesta.

Este indicador (también llamado U3) es la tasa más comúnmente utilizada para evaluar el estado del mercado laboral de los EE.UU. Pero este no es el único indicador de desempleo disponible. Por ejemplo, a diferencia del U6, las personas están empleadas a tiempo parcial o de forma temporal, debido a razones económicas. Además, el indicador no tiene en cuenta a las personas que quieren trabajar pero no pueden por diferentes motivos (como discapacidad y otros) y aquellos que se han desanimado después de buscar trabajo y ya no buscan empleo. Por lo tanto, el U3 es criticado a menudo por mostrar una imagen muy optimista del mercado laboral.

La tasa de desempleo es uno de los indicadores clave del desarrollo económico del país. No es un indicador predictivo. Su crecimiento o disminución deriva de los cambios en la situación económica.

La disminución del desempleo se considera positiva para las cotizaciones del dólar.

Gráfico de los últimos valores: