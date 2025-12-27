Calendario económico
Tasa de Desempleo en EE.UU. (United States Unemployment Rate)
|Alta
|4.6%
|4.3%
|
4.4%
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
|4.8%
|
4.6%
|Próxima versión
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
La Tasa de Desempleo muestra el porcentaje de personas desempleadas en relación con la fuerza de trabajo civil total. En el cálculo del indicador, se definen como desempleadas a aquellas personas que han estado buscando trabajo activamente durante las últimas cuatro semanas y no pueden comenzar a trabajar ahora. Dicha persona se incluye en la tasa de desempleo independientemente de si está recibiendo subsidios de desempleo o no.
Los datos estadísticos sobre el desempleo se recopilan con la ayuda de una entrevista realizada a aproximadamente 110,000 personas (60,000 hogares) en todo el país. Los menores de 16 años, los miembros de las fuerzas armadas y las personas recluidas en instalaciones correccionales y hospitales psiquiátricos están excluidos de la encuesta.
Este indicador (también llamado U3) es la tasa más comúnmente utilizada para evaluar el estado del mercado laboral de los EE.UU. Pero este no es el único indicador de desempleo disponible. Por ejemplo, a diferencia del U6, las personas están empleadas a tiempo parcial o de forma temporal, debido a razones económicas. Además, el indicador no tiene en cuenta a las personas que quieren trabajar pero no pueden por diferentes motivos (como discapacidad y otros) y aquellos que se han desanimado después de buscar trabajo y ya no buscan empleo. Por lo tanto, el U3 es criticado a menudo por mostrar una imagen muy optimista del mercado laboral.
La tasa de desempleo es uno de los indicadores clave del desarrollo económico del país. No es un indicador predictivo. Su crecimiento o disminución deriva de los cambios en la situación económica.
La disminución del desempleo se considera positiva para las cotizaciones del dólar.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
pronóstico
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Tasa de Desempleo en EE.UU. (United States Unemployment Rate)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas
La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).
Widget del calendario económico para su sitio web
Cree su calendario personal de eventos económicos a su medida: para eso basta con especificar solamente sus tamaños y el período de visualización. Le concedemos el derecho a usar libremente este widget en sus sitios web, pero a cambio rogamos mantenga la invariabilidad del código que facilitamos.
Los datos del Calendario se proporcionan tal como son -la frecuencia y el horario de la publicación de noticias económicas, así como los propios valores de los indicadores pueden alterarse sin nuestro conocimiento. Usted puede usar los datos proporcionados, pero acepta sin condiciones que asume todos los riesgos relacionados con la toma de decisiones comerciales basadas en los datos del Calendario.
El plugin oficial para los sitios web de WordPress