CalendarioSecciones

Calendario económico

Países

Tasa de Desempleo en EE.UU. (United States Unemployment Rate)

País:
Estados Unidos
USD, Dólar Estadounidense
Fuente:
Oficina de Estadística Laboral (Bureau of Labor Statistics)
Sector:
Laboral
Alta 4.6% 4.3%
4.4%
Última versión Importancia Actual Pronóstico
Anterior
4.8%
4.6%
Próxima versión Actual Pronóstico
Anterior
  • Panorámica
  • Gráfico
  • Historia
  • Widget

La Tasa de Desempleo muestra el porcentaje de personas desempleadas en relación con la fuerza de trabajo civil total. En el cálculo del indicador, se definen como desempleadas a aquellas personas que han estado buscando trabajo activamente durante las últimas cuatro semanas y no pueden comenzar a trabajar ahora. Dicha persona se incluye en la tasa de desempleo independientemente de si está recibiendo subsidios de desempleo o no.

Los datos estadísticos sobre el desempleo se recopilan con la ayuda de una entrevista realizada a aproximadamente 110,000 personas (60,000 hogares) en todo el país. Los menores de 16 años, los miembros de las fuerzas armadas y las personas recluidas en instalaciones correccionales y hospitales psiquiátricos están excluidos de la encuesta.

Este indicador (también llamado U3) es la tasa más comúnmente utilizada para evaluar el estado del mercado laboral de los EE.UU. Pero este no es el único indicador de desempleo disponible. Por ejemplo, a diferencia del U6, las personas están empleadas a tiempo parcial o de forma temporal, debido a razones económicas. Además, el indicador no tiene en cuenta a las personas que quieren trabajar pero no pueden por diferentes motivos (como discapacidad y otros) y aquellos que se han desanimado después de buscar trabajo y ya no buscan empleo. Por lo tanto, el U3 es criticado a menudo por mostrar una imagen muy optimista del mercado laboral.

La tasa de desempleo es uno de los indicadores clave del desarrollo económico del país. No es un indicador predictivo. Su crecimiento o disminución deriva de los cambios en la situación económica.

La disminución del desempleo se considera positiva para las cotizaciones del dólar.

Gráfico de los últimos valores:

datos actuales

pronóstico

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Tasa de Desempleo en EE.UU. (United States Unemployment Rate)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
nov 2025
4.6%
4.3%
4.4%
sept 2025
4.4%
4.2%
4.3%
ago 2025
4.3%
4.1%
4.2%
jul 2025
4.2%
4.0%
4.1%
jun 2025
4.1%
4.3%
4.2%
may 2025
4.2%
4.0%
4.2%
abr 2025
4.2%
4.4%
4.2%
mar 2025
4.2%
4.2%
4.1%
feb 2025
4.1%
3.9%
4.0%
ene 2025
4.0%
4.0%
4.1%
dic 2024
4.1%
4.3%
4.2%
nov 2024
4.2%
4.1%
4.1%
oct 2024
4.1%
4.1%
4.1%
sept 2024
4.1%
4.2%
4.2%
ago 2024
4.2%
4.2%
4.3%
jul 2024
4.3%
4.0%
4.1%
jun 2024
4.1%
3.9%
4.0%
may 2024
4.0%
3.8%
3.9%
abr 2024
3.9%
3.7%
3.8%
mar 2024
3.8%
3.7%
3.9%
feb 2024
3.9%
3.7%
3.7%
ene 2024
3.7%
3.8%
3.7%
dic 2023
3.7%
3.8%
3.7%
nov 2023
3.7%
3.8%
3.9%
oct 2023
3.9%
3.8%
3.8%
sept 2023
3.8%
3.6%
3.8%
ago 2023
3.8%
3.5%
3.5%
jul 2023
3.5%
3.6%
3.6%
jun 2023
3.6%
3.5%
3.7%
may 2023
3.7%
3.4%
3.4%
abr 2023
3.4%
3.5%
3.5%
mar 2023
3.5%
3.5%
3.6%
feb 2023
3.6%
3.4%
3.4%
ene 2023
3.4%
3.6%
3.5%
dic 2022
3.5%
3.7%
3.6%
nov 2022
3.7%
3.6%
3.7%
oct 2022
3.7%
3.6%
3.5%
sept 2022
3.5%
3.6%
3.7%
ago 2022
3.7%
3.5%
3.5%
jul 2022
3.5%
3.6%
3.6%
jun 2022
3.6%
3.6%
3.6%
may 2022
3.6%
3.6%
3.6%
abr 2022
3.6%
3.7%
3.6%
mar 2022
3.6%
3.9%
3.8%
feb 2022
3.8%
3.9%
4.0%
ene 2022
4.0%
4.0%
3.9%
dic 2021
3.9%
4.4%
4.2%
nov 2021
4.2%
4.7%
4.6%
oct 2021
4.6%
5.0%
4.8%
sept 2021
4.8%
5.3%
5.2%
12345
Exportar informe

Widget del calendario económico para su sitio web

Cree su calendario personal de eventos económicos a su medida: para eso basta con especificar solamente sus tamaños y el período de visualización. Le concedemos el derecho a usar libremente este widget en sus sitios web, pero a cambio rogamos mantenga la invariabilidad del código que facilitamos.

Los datos del Calendario se proporcionan tal como son -la frecuencia y el horario de la publicación de noticias económicas, así como los propios valores de los indicadores pueden alterarse sin nuestro conocimiento. Usted puede usar los datos proporcionados, pero acepta sin condiciones que asume todos los riesgos relacionados con la toma de decisiones comerciales basadas en los datos del Calendario.

El plugin oficial para los sitios web de WordPress

El plugin oficial para los sitios web de WordPress

Descargar
MQL5 Algo Trading Community
Tipo de widget
Idioma
Esquema de color
Formato de fecha
Tamaño
×
Representar información
Periodo del calendario por defecto
Su código de integración