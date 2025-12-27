Las ventas minoristas muestran el cambio en las ventas minoristas alemanas, excluyendo los automóviles y el combustible. La muestra comprende alrededor de 18.300 empresas. Las ventas se muestran en precios corrientes y son ajustadas según la estacionalidad, el calendario y la inflación.

El volumen de negocios comprende las sumas totales facturadas por una empresa en el año de referencia (sin IVA) derivadas de la venta o el alquiler de bienes (productos) y la prestación de servicios a terceros, incluyendo el consumo propio, las ventas a trabajadores y los costes de flete por separado, además del franqueo, el embalaje, etcétera, independientemente de la recepción del pago y la responsabilidad fiscal. A partir de 2017, los ingresos también incluyen los ingresos derivados de negocios complementarios no típicos.

Las encuestas mensuales al por menor son parte del sistema de estadísticas a corto plazo de la Unión Europea en cuanto a política monetaria y económica. Asimismo, ofrecen información sobre el uso de partes de consumo privado. Las encuestas comerciales mensuales complementan en gran medida los resultados de las estadísticas comerciales anuales, que ofrecen información sobre la estructura, la rentabilidad y la productividad del comercio. Las encuestas mensuales sobre comercios distributivos también son conocidas como encuestas económicas, en contraste con la encuesta estructural anual.

Los principales usuarios son:

El Ministerio Federal de Economía y Tecnología y los departamentos de estado correspondientes,

La Comisión Europea,

El Banco Central Europeo,

Las asociaciones comerciales,

Las cuentas nacionales.

La publicación tiene lugar 30 días después del final del mes de referencia para las actividades seleccionadas y 45 días después del final del mes de referencia en el desglose detallado de la actividad.

El volumen de ventas minoristas m/m muestra el cambio en el volumen de ventas minoristas en el mes reportado en comparación con el anterior. Una ralentización en el crecimiento de las ventas minoristas muestra que los consumidores han reducido su nivel de gasto. Esto puede conllevar una disminución de la actividad económica y tener un efecto negativo en el euro.

Gráfico de los últimos valores: