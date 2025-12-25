Calendario económico
Calendario económico e indicadores de Suiza
Panorámica
|Indicador
|Último
|Referencia
|Anterior
|Frecuencia
|Producto Interior Bruto t/t
|-0.5%
|3 T 2025
|0.2%
|Trimestral
|Tasa de Desempleo
|3.0%
|nov 2025
|3.0%
|Mensual
|IPC a/a
|N/D
|nov 2025
|0.1%
|Mensual
|Decisión sobre la Tasa de Interés del SNB
|N/D
|Balance Comercial
|₣3.841 B
|nov 2025
|₣4.203 B
|Mensual
Calendario económico
Hora,
Divisa
Evento
Actual
Pronóstico
Anterior
2025.12.25 00:00, CHF, Día de Navidad
2025.12.26 00:00, CHF, Día de San Esteban
2025.12.29 20:30, CHF, Posiciones Netas Especulativas de CHF de la CFTC
2025.12.30 08:00, CHF, Barómetro Económico del Instituto KOF, Pronóstico: 99.7, Anterior: 101.7
2025.12.31 09:00, CHF, Expectativas Económicas de la Credit Suisse
2026.01.01 08:30, CHF, PMI de la Manufactura de procure.ch
Indicadores económicos
|Mercado
|Último
|Referencia
|Anterior
|Frecuencia
|Posiciones Netas Especulativas de CHF de la CFTC
|N/D
|16 dic 2025
|Semanal
|PIB
|Último
|Referencia
|Anterior
|Frecuencia
|Producto Interior Bruto a/a
|0.5%
|3 T 2025
|1.3%
|Trimestral
|Producto Interior Bruto t/t
|-0.5%
|3 T 2025
|0.2%
|Trimestral
|Laboral
|Último
|Referencia
|Anterior
|Frecuencia
|Nivel de Empleo
|N/D
|3 T 2025
|5.532 M
|Trimestral
|Tasa de Desempleo
|3.0%
|nov 2025
|3.0%
|Mensual
|Tasa de Desempleo no ajustado a variaciones estacionales
|2.9%
|nov 2025
|2.9%
|Mensual
|Precios
|Último
|Referencia
|Anterior
|Frecuencia
|IPC a/a
|N/D
|nov 2025
|0.1%
|Mensual
|IPC m/m
|N/D
|nov 2025
|-0.3%
|Mensual
|PPI m/m
|N/D
|nov 2025
|Mensual
|Índice de Precios al Productor a/a
|N/D
|nov 2025
|Mensual
|Dinero
|Último
|Referencia
|Anterior
|Frecuencia
|Decisión sobre la Tasa de Interés del SNB
|N/D
|Reservas de Moneda Extranjera
|₣727.386 B
|nov 2025
|₣724.906 B
|Mensual
|Comercio
|Último
|Referencia
|Anterior
|Frecuencia
|Balance Comercial
|₣3.841 B
|nov 2025
|₣4.203 B
|Mensual
|Exportaciones
|₣23.478 B
|nov 2025
|₣25.278 B
|Mensual
|Importaciones
|₣19.637 B
|nov 2025
|₣21.075 B
|Mensual
|Negocios
|Último
|Referencia
|Anterior
|Frecuencia
|Barómetro Económico del Instituto KOF
|101.7
|nov 2025
|101.5
|Mensual
|Expectativas Económicas de la Credit Suisse
|N/D
|nov 2025
|-7.7
|Mensual
|PMI de la Manufactura de procure.ch
|N/D
|nov 2025
|48.2
|Mensual
|Pedidos Industriales a/a
|11.4%
|1 T 2018
|11.2%
|Trimestral
|Producción industrial a/a
|N/D
|3 T 2025
|-0.1%
|Trimestral
|Consumidor
|Último
|Referencia
|Anterior
|Frecuencia
|Clima del Consumo
|-37
|4 T 2025
|-33
|Trimestral
|Ventas minoristas a/a
|N/D
|oct 2025
|1.5%
|Mensual