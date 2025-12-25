CalendarioSecciones

Calendario económico

Países

Calendario económico e indicadores de Suiza

Panorámica

Indicador Último Referencia Anterior Frecuencia
Producto Interior Bruto t/t -0.5% 3 T 2025 0.2% Trimestral
Tasa de Desempleo 3.0% nov 2025 3.0% Mensual
IPC a/a N/D nov 2025 0.1% Mensual
Decisión sobre la Tasa de Interés del SNB N/D
Balance Comercial ₣​3.841 B nov 2025 ₣​4.203 B Mensual

Calendario económico

Hora,
Divisa
Evento
Actual
Pronóstico
Anterior
2025.12.25 00:00, CHF, Día de Navidad
2025.12.26 00:00, CHF, Día de San Esteban
2025.12.29 20:30, CHF, Posiciones Netas Especulativas de CHF de la CFTC
2025.12.30 08:00, CHF, Barómetro Económico del Instituto KOF, Pronóstico: 99.7, Anterior: 101.7
2025.12.31 09:00, CHF, Expectativas Económicas de la Credit Suisse
2026.01.01 08:30, CHF, PMI de la Manufactura de procure.ch

Indicadores económicos

Mercado Último Referencia Anterior Frecuencia
Posiciones Netas Especulativas de CHF de la CFTC N/D 16 dic 2025 Semanal
PIB Último Referencia Anterior Frecuencia
Producto Interior Bruto a/a 0.5% 3 T 2025 1.3% Trimestral
Producto Interior Bruto t/t -0.5% 3 T 2025 0.2% Trimestral
Laboral Último Referencia Anterior Frecuencia
Nivel de Empleo N/D 3 T 2025 5.532 M Trimestral
Tasa de Desempleo 3.0% nov 2025 3.0% Mensual
Tasa de Desempleo no ajustado a variaciones estacionales 2.9% nov 2025 2.9% Mensual
Precios Último Referencia Anterior Frecuencia
IPC a/a N/D nov 2025 0.1% Mensual
IPC m/m N/D nov 2025 -0.3% Mensual
PPI m/m N/D nov 2025 Mensual
Índice de Precios al Productor a/a N/D nov 2025 Mensual
Dinero Último Referencia Anterior Frecuencia
Decisión sobre la Tasa de Interés del SNB N/D
Reservas de Moneda Extranjera ₣​727.386 B nov 2025 ₣​724.906 B Mensual
Comercio Último Referencia Anterior Frecuencia
Balance Comercial ₣​3.841 B nov 2025 ₣​4.203 B Mensual
Exportaciones ₣​23.478 B nov 2025 ₣​25.278 B Mensual
Importaciones ₣​19.637 B nov 2025 ₣​21.075 B Mensual
Negocios Último Referencia Anterior Frecuencia
Barómetro Económico del Instituto KOF 101.7 nov 2025 101.5 Mensual
Expectativas Económicas de la Credit Suisse N/D nov 2025 -7.7 Mensual
PMI de la Manufactura de procure.ch N/D nov 2025 48.2 Mensual
Pedidos Industriales a/a 11.4% 1 T 2018 11.2% Trimestral
Producción industrial a/a N/D 3 T 2025 -0.1% Trimestral
Consumidor Último Referencia Anterior Frecuencia
Clima del Consumo -37 4 T 2025 -33 Trimestral
Ventas minoristas a/a N/D oct 2025 1.5% Mensual