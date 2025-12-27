El Índice de Precios al Consumidor (PMI) del Sector Servicios de Silf/Swedbank de Suecia indica los ciclos económicos de la economía sueca, y es calculado por Swedbank en cooperación con Silf, usando como base una encuesta mensual realizada a los gerentes de compras de las empresas del sector servicios. El índice permite valorar rápidamente el estado de la economía del país. Se publica el tercer día bancario de cada mes, a las 08:30.

Cada mes, unos 200 gerentes de compras empleados en el sector servicios reciben dicho cuestionario. En él, se les pide que valoren el estado de una actividad específica en su empresa: si ha aumentado, disminuido o no ha cambiado. Los encuestados evalúan pedidos, producción, empleo, plazos de entrega e inventarios en almacenes.

El valor del índice se calcula como la suma del porcentaje de encuestados que han informado sobre una mejora y la mitad de las respuestas que han reportado que no ha habido cambios. Los valores superiores a 50 indican un crecimiento de la economía, mientras que los valores inferiores a 50 indican un declive en la misma.

Con frecuencia, los gerentes de compras pueden monitorear los cambios en las condiciones del mercado antes que los demás empleados de la empresa, porque las compras preceden a las actividades de producción de la empresa. Los gerentes de compras están entre los primeros en percibir tales cambios. El PMI se interpreta como un indicador principal de la producción y la inflación y, por consiguiente, es popular entre los analistas. El aumento del PMI del sector servicios indica la existencia de condiciones favorables en el mercado y puede considerarse positivo para la corona sueca.

Gráfico de los últimos valores: