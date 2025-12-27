CalendarioSecciones

Índice de Gerentes de Compras (PMI) de la Manufactura de España de S&P Global (S&P Global Spain Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))

País:
España
EUR, Euro
Fuente:
S&P Global
Sector:
Negocios
Media 51.5
52.1
Última versión Importancia Actual Pronóstico Anterior
Anterior
51.0
51.5
Próxima versión Actual Pronóstico Anterior
Anterior
El Índice de Gerentes de Compras (PMI) de la Manufactura de España de Markit (Markit Spain Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI)) es un indicador de carácter macroeconómico que representa la situación económica del sector manufacturero en España, partiendo de la información recopilada en una encuesta mensual realizada a las empresas de mayor calado del sector por parte de los gerentes de compras. La preparación del índice corre a cargo de la compañía Markit Economics, de ahí su nombre. La característica distintiva del indicador es su forma de cálculo, que ofrece estimaciones relativas: es decir, los encuestados determinan si la situación es mejor, peor o no ha cambiado. Las respuestas se valoran teniendo en cuenta la importancia de las empresas encuestadas.

A diferencia de los índices gubernamentales, el PMI manufacturero se publica a inicios de mes y muestra de forma clara la situación y el rumbo de la economía del país, al igual que el índice Tankan de Japón o el ISM de Estados Unidos.

En España, el índice es elaborado por Markit Economics en colaboración con la Asociación Española de Profesionales de Compras, Contratación y Aprovisionamientos (AERCE).

El cuestionario abarca variables como los nuevos pedidos, la producción, los precios, el stock de compras o la ocupación, siendo especialmente importantes los nuevos pedidos y la intensidad de la producción, cuyo cómputo conjunto comprende más del 50%.

Variables:

  • Nuevos pedidos recibidos de clientes;
  • Intensidad de la producción (velocidad y nivel);
  • Entregas de los proveedores (si la entrega es más rápida o más lenta);
  • Inventarios de las compañías;
  • Empleo de la empresa;
  • Inventarios de los clientes (una estimación aproximada de los inventarios de las existencias almacenadas por los clientes de la compañía);
  • Precios, si la empresa está pagando por productos y servicios;
  • Retrasos en los pedidos (incremento o disminución);
  • Nuevos pedidos de exportación, es decir, el número de pedidos recibidos para futuras exportaciones;
  • Importaciones, la cantidad de materiales importados.

Los valores son ajustados estacionalmente. Las lecturas por encima de 50 indican el crecimiento del sector manufacturero y pueden tener un impacto positivo en las cotizaciones del euro; las lecturas por debajo indican una eventual contracción de la economía, y las inferiores a 42, una posible recesión.

El PMI manufacturero es uno de los principales indicadores de la salud económica, así como un indicador temprano de recesión o crecimiento próximos. Los gerentes de compras se cuentan entre los primeros en saber cuándo cambiarán las condiciones del mercado, puesto que trabajan a corto plazo y pueden monitorear las tendencias que pronostican condiciones económicas cambiantes. El crecimiento del PMI manufacturero demuestra la existencia de condiciones favorables en el mercado y puede considerarse positivo para el euro.

Gráfico de los últimos valores:

datos actuales

pronóstico

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Índice de Gerentes de Compras (PMI) de la Manufactura de España de S&P Global (S&P Global Spain Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
nov 2025
51.5
51.3
52.1
oct 2025
52.1
50.6
51.5
sept 2025
51.5
54.6
54.3
ago 2025
54.3
51.8
51.9
jul 2025
51.9
51.5
51.4
jun 2025
51.4
49.5
50.5
may 2025
50.5
47.8
48.1
abr 2025
48.1
50.5
49.5
mar 2025
49.5
50.2
49.7
feb 2025
49.7
50.0
50.9
ene 2025
50.9
54.4
53.3
dic 2024
53.3
52.0
53.1
nov 2024
53.1
55.3
54.5
oct 2024
54.5
51.9
53.0
sept 2024
53.0
49.1
50.5
ago 2024
50.5
50.7
51.0
jul 2024
51.0
53.4
52.3
jun 2024
52.3
53.4
54.0
may 2024
54.0
51.2
52.2
abr 2024
52.2
51.1
51.4
mar 2024
51.4
52.0
51.5
feb 2024
51.5
49.5
49.2
ene 2024
49.2
46.7
46.2
dic 2023
46.2
45.7
46.3
nov 2023
46.3
46.4
45.1
oct 2023
45.1
47.1
47.7
sept 2023
47.7
47.1
46.5
ago 2023
46.5
47.9
47.8
jul 2023
47.8
48.2
48.0
jun 2023
48.0
48.7
48.4
may 2023
48.4
50.1
49.0
abr 2023
49.0
51.0
51.3
mar 2023
51.3
49.6
50.7
feb 2023
50.7
47.4
48.4
ene 2023
48.4
46.0
46.4
dic 2022
46.4
45.2
45.7
nov 2022
45.7
46.8
44.7
oct 2022
44.7
49.4
49.0
sept 2022
49.0
49.3
49.9
ago 2022
49.9
50.6
48.7
jul 2022
48.7
53.2
52.6
jun 2022
52.6
53.6
53.8
may 2022
53.8
53.8
53.3
abr 2022
53.3
55.6
54.2
mar 2022
54.2
56.6
56.9
feb 2022
56.9
56.3
56.2
ene 2022
56.2
56.7
56.2
dic 2021
56.2
57.3
57.1
nov 2021
57.1
57.8
57.4
oct 2021
57.4
58.9
58.1
