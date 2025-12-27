La Contribución de las Exportaciones Netas de Australia caracteriza la dirección general de los flujos comerciales del país. Las exportaciones netas representan la diferencia entre el valor total de las exportaciones e importaciones de Australia. Si este indicador es positivo, entonces el país es exportador de bienes y servicios; de ser negativo, el país importa más de lo que exporta.

Australia es un exportador activo de mineral de hierro, oro y carbón, además de uno de los mayores exportadores mundiales de trigo y lana. Por lo tanto, la exportación es uno de los componentes más importantes del PIB nacional. El cambio en la contribución porcentual de las exportaciones netas al PIB muestra la intensidad de la actividad comercial exterior en el país.

No obstante, el indicador difícilmente puede tener una influencia directa en las cotizaciones del dólar australiano. Los economistas lo utilizan al realizar el análisis exhaustivo del desarrollo económico del país.

